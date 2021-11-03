大陸網友怎麼看待美國和中國？調查：62%對美持負面印象

「中美印象（U.S.-China Perception Monitor）」網站近日刊登了美國卡特中心和調查機構RIWI合作進行的這次調查。其中指出，伴隨著中美兩個超級大國之間競爭加劇，兩國民眾之間的互不喜歡、互不信任似乎在增加。目前有大量調查（例如2021年2月的蓋洛普民意調查以及近期的一次皮尤調查）考察美國人對中國的態度，「但對中國人對美國的態度的代表性調查卻很少」，因此「美中感知觀察」與調查數據收集機構RIWI合作，發起了這次評估。

該網站也表示，這次網上抽樣調查是試調查，問卷只包含兩個問題：

1)你對美國的看法如何？ (What is your view of the United States?) 2)你認為中國的國際形象如何？ (How do you think China is viewed internationally?)

第一個問題的答案選項為：非常正面（Very Favorable）、正面（Favorable）、負面（Unfavorable）和非常負面（Very Unfavorable）。

調查結果顯示，62%的中國網友對美國持負面印象（負面為29%，非常負面為33%），大約37%的受訪者持正面印象（正面為19%，非常正面為18%）。

第二個針對中國國際形象問題的答案選項包括：非常好（Very Favorably ）、好（Favorably）、不好（Unfavorably）和非常不好 （Very Unfavorably）。

絕大多數受訪者（78%）認為中國國際形象不錯；其中選擇「非常好」的佔46%，選擇「好」的佔32%。7%的人選擇「不好」；11%的受訪者認為「非常不好」；還有4%拒絕作答。

卡特中心是1982年由前美國總統吉米‧卡特及其夫人建立的非政府、非盈利組織。根據其網站介紹，該中心主要致力於通過解決衝突、推進民主、預防疾病等方式改善人們生活 。中美建交時，卡特是在任美國總統。

卡特中心在包括中國在內的數十個國家進行著項目，以改善當地人民生活水平。卡特中心的官方微博顯示，卡特中心中國項目（China Program）旨在促進中美關系和中非關係。

對中國國際形象的感知 中外大相徑庭

對於這個網路調查，「中美印象」刊登了美國卡特中心中國項目主任劉亞偉等三位學者的點評。

其中劉亞偉指出，這次抽樣調查在不到一個星期內完成，樣本超過3000人次，「從時間的角度看，這樣的調查耗時很短。在信息發達的今天，要及時了解民意，時間是一個關鍵」。他同時表示，「做這樣的調查，不需要在國內有任何合作伙伴，問卷也不需要層層審批」。另外，雖然這樣的調查只在上網的人群中隨機進行，但考慮到中國網友人數，「不能說這樣的調查沒有代表性和科學性」。「最後，這次試調查的結果似乎也能印證我們對中國民意的一些主觀判斷。」

劉亞偉寫到，這次調查「62%受訪網友民對美國持負面看法」的結果，低於他看到的其他一些數據。「更為有意思的是是對第二個問題的答覆，它的結果是78%被採訪的人認為中國的國際形象不錯。這個結果與各類在其他國家進行的對中國的看法的民調結果大相徑庭。其實，發達國家受訪民眾對中國的負面看法與中國受訪民眾看好中國國際形象的比列基本相同。對這一現象的解讀或許能告訴我們中國國內信息傳播的方式和力度及民眾獲得信息的渠道的細節。」

針對「中美印象」的相關推文，牛津大學貝利奧爾學院羅德學者、媒體人黃裕舜（Brian Wong）評論道：「我對此感到非常擔心，但並不怎麼驚訝。顯然，在不斷升級的言辭和衝突中，需要對來自『另一方』（如果確實有的話）的看法有更多的敏感性。」

（來源：中美印象）

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