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佛洛伊德之死事發地 明尼亞波里斯公投否決解散市警局
美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因白人警官沙文（Derek Chauvin）跪壓頸背而喪命，在全美引發「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動，事發地明尼亞波里斯市的一個倡議團體發起公投，希望設立新的機關取代市警局。但根據媒體預測，這個提案已被明尼亞波里斯市民否決。
根據Ballotpedia整理，開票近95%時，贊成比率為43.42%，反對者為56.58%，提案否決。
今日美國報與NBC新聞報導，公投提案人希望修改明尼亞波里斯市憲章，刪除要求該市要設置警局、提供最低限度預算與警官配額的條款，並新設採用「綜合公衛方法」的公共安全部（Department of Public Safety）取而代之，讓武裝警察處理暴力犯罪，減少辦理無家可歸者與心理健康等案件。
然而，公投宣傳戰導致社區嚴重對立，部分活動分子擔心此舉會進一步消耗全美警察改革運動的氣勢，反對者則批評計畫缺乏明確性，也害怕警察會因此離開街頭，讓犯罪率繼續飆升。
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