佛洛伊德之死事發地 明尼亞波里斯公投否決解散市警局

沒在追劇的人或許曾有這種經驗：每幾年不時會冒出一齣韓劇，其響亮名氣突破同溫層，持續轟炸那些沒看過（或沒興趣看）的人。過去像是《冬季戀歌》、《來自星星的你》、《太陽的後裔》等等都展現出這種能力，現在則輪到《魷魚遊戲》大放異彩。 與攻入海外市場的前輩們不同，魷魚遊戲打破了以往女性觀眾為主的格局，在世界各地引發極大迴響。但是爆紅背後，它到底做對什麼？台灣有可能複製魷魚遊戲的經驗嗎？要回答這些問題，必須先從洞悉Netflix策略及大環境因素來著手。...

2021-11-03 08:00