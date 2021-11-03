英媒：中國恐爆西方企業高管出走潮

英國《金融時報》報導，美國在中國最大商業游說團體的負責人警告，隨著中國國家主席習近平持續加強防疫管制，西方企業高管恐爆發出走潮，離開中國這個全球最大的消費者市場。

在中國嚴格的防控政策下，當局已實施超過18個月的嚴格邊境管制，入境者需進行為期三周的隔離，而政府也減少對商務人士及其家屬核發簽證。

在全球其他國家重新開放之際，中國尚未提出結束防疫管制的策略。美國商業領袖警告北京，這恐怕會導致外國人士加速離開中國，在這之中恐怕包含了上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）及北京中國美國商會總裁畢艾倫（Alan Beebe）。

季愷文向金融時報表示：「由於中國人民的勤勞和創業精神，中國發展得很快，（但）對外界的開放確實也扮演了重要角色。」季愷文是中國商界的資深人士，而他將比原先計劃更早卸下他的職務。

最近一份針對338家中國上海美國商會會員公司的調查顯示，超過70%的公司在吸引和留住外國人才方面遇到困難，其中「與新冠肺炎有關的旅行限制」是首要問題。

「自疫情開始以來，讓企業高管及他們的家人進出中國始終很困難，」季愷文說。

除了旅行檢疫政策外，外國人幾十年來享受的稅收優惠待遇遭到取消，以及中國城市生活成本的上升，這些都被認為是促使外國人離開中國的主要推力之一。

季愷文也指出，除了在中國的外國人減少之外，「外國學生全面性減少」也打擊了美中兩國人民間的交流，而他認為這是過去幾十年來美中外交的一大重要支柱。

旅行限制恐延至2022年底

對旅行限制可能延長至2022年底的擔憂，也加深了許多人的不確定性。

明年2月的北京冬奧會將不允許外國觀眾參加。而許多商界人士現在預計，中國將優先考慮嚴密的防疫安全以及邊界管控，來迎接明年年底重要的第二十屆全國代表大會（二十大）。屆時習近平將歷史性地進入他的第三任期。

咨詢公司Gavekal的中國分析師崔爾南（音譯，Ernan Cui）說：「鑑於目前疫情遏制政策的成功和民眾對限制國際旅行的支持，中國極可能將繼續其對疫情的零容忍戰略以及對國際旅行的嚴格檢疫要求，並至少再執行一年。」

作為國際商業都市，香港也受到了嚴格疫情管控的影響。《金融時報》報道，企業正在努力留住香港的外國工人。與2020年相比，今年將香港作為其區域總部的美國公司數量下降了10%，創下18年來的新低。

與此同時，設在四川成都的中國西南地區美國商會近幾個月來也被迫暫停業務。中國官員在8月引用了一項規定，即希望每個國家在中國只保留一個注冊商會，作為關閉的理由。

美國國務院以此事件為例，表示中國「不透明、任意監管的情況」，將導致投資環境對外國企業越來越不利。

（金融時報）

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