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微軟版「元宇宙」成形 明年問世、讓員工虛擬開會

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
微軟公司明年上半年將推出元宇宙相關產品，可讓員工虛擬開會。（照片取自網路）
微軟公司明年上半年將推出元宇宙相關產品，可讓員工虛擬開會。（照片取自網路）

近來熱翻天的「元宇宙」概念不只是關於娛樂和遊戲，微軟公司（Microsoft）也將推出自家概念版本的元宇宙，其中包含簡報軟體PowerPoint與試算表Excel。

微軟正調整其招牌軟體產品，要創造一個更企業的元宇宙版本。臉書（Facebook）共同創辦人祖克伯近期正大力提倡元宇宙概念，要讓使用者在一個互相連結的虛擬世界中生活、工作和娛樂。

微軟正在測試的第一個元宇宙產品，是主打能提供數位化身功能的Teams聊天與會議程式的一個版本，預定明年上半年推出。客戶將能在虛擬世界中共享像是PowerPoint這類Office檔案和功能。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在接受彭博電視專訪時表示：「疫情已使得這類商業用途變得更加主流，即便這些消費產品有時感覺像是科幻小說。」納德拉說，他已運用這項技術參觀英國醫院的新冠病房、一座豐田工廠，甚至造訪了國際太空站。

微軟在2日的Ignite大會上發表新的Teams聊天與會議程式功能，讓企業能創造元宇宙空間、員工能在其中開會。這項技術利用微軟今年稍早發表的混合實境（MR）平台Mesh，透過包括微軟HoloLens在內的各種頭戴式裝置獲得擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）體驗。至於沒有能展現3D影像裝置的消費者，則能以2D方式來體驗內容與化身。

距離大眾認知的元宇宙，也就是人們插上電就能在網路上重新創造整個生活的未來世界，尚有遙遠的距離。不過納德拉說，現在就能展開商業應用了。

微軟副總裁斯巴塔羅（Jared Spataro）說，顧問業者埃森哲（Accenture）已利用微軟的軟體，創造一個總部的「數位分身」，以便在疫情期間為新員工提供方向。埃森哲已利用這種方式舉辦100多場活動，參與員工人數超過1萬人。

啤酒業者Anheuser-Busch InBev也打造與真實廠房同步一致、基於每日更新資訊的釀酒運作和供應鏈複製版本，這套系統可讓釀酒工人調整各種環境條件，協助作業員維持包裝機器的正常運作。微軟希望把更多雲端軟體賣給可進行類似操作的零售業者、製造業者等各類客戶。

斯巴塔羅說：「例如你能夠在元宇宙中體驗到站在百思買（Best Buy，3C用品專賣店）門市中選購產品。」

此外，微軟2日還發表一款名為Dynamics 365 Connected Spaces的產品，它將讓人們在零售和工廠空間內移動和互動。納德拉說，雖然微軟在元宇宙的企業應用方面處於領先，但期望自家的Xbox遊戲平台未來也能參與元宇宙領域。

疫情 太空

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