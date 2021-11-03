喀布爾發生爆炸 死傷慘重

（德國之聲中文網）塔利班發言人周二表示，阿富汗首都喀布爾的一家軍事醫院發生了兩起爆炸，造成至少15人死亡，50人受傷。目擊者還報告說，他們聽到了槍聲，並看到大樓裡冒起濃煙。

目前還沒有任何組織聲稱對爆炸事件負責，但近幾個月來，「伊斯蘭國」恐怖組織（IS）的一個地方分部在阿富汗各地發動多次血腥襲擊。

阿富汗內政部發言人卡裡‧賽義德‧霍斯蒂（Qari Saeed Khosty）說，爆炸發生在喀布爾市中心擁有400張床位的薩達爾-穆罕默德-達烏德-汗醫院（Sardar Mohammad Daud Khan）的入口處，並補充說已向該地區派出安全部隊。

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周二晚些時候，一名塔利班官員告訴法新社，「襲擊是由一名騎著摩托車的自殺式襲擊者發動的，他在醫院門口引爆了自己」。

阿富汗通訊社Bachtar報導，目擊者稱，在大門口發生爆炸後，「伊斯蘭國」（IS）的幾名戰士進入醫院並與安全力量交火。

這家醫院在2011年和2017年遭受過類似襲擊。2011年的事件中，一名塔利班自殺式襲擊者進入大樓，造成6人死亡。2017年，裝扮成醫務人員的槍手開槍殺死了30人。一些人認為是「伊斯蘭國「組織（IS）所為，但許多阿富汗官員懷疑凶手來自哈卡尼家族的犯罪網絡，他們的成員現在在塔利班政府中。

儘管伊斯蘭國和塔利班都是強硬的遜尼派伊斯蘭激進分子，但他們在對穆斯林法律的解釋和戰略上存在分歧。雙方都宣布對方為敵人。

8月，隨著美國領導的外國軍隊撤出阿富汗，塔利班席捲了該國。沒有任何外國政府承認塔利班政府。在重新推行嚴格的伊斯蘭教律法的同時，塔利班試圖維持國家的運轉。

（法新社、德新社、路透社）

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