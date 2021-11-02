中俄攜手 望聯合國放寬對朝鮮制裁

中國和俄羅斯試圖推動聯合國安理會放寬對朝鮮的制裁，再次拿出中俄於2019年時曾提出，欲取消限制平壤出口凋像、海產品和紡織品的禁令的決議草案，並進一步擴大鬆綁，包括取消朝鮮進口精煉石油的上限。

在路透社於周一（11月1日）看到的一份修改過的決議草案中，中國和俄羅斯希望推動由15個成員國組成的聯合國安理會取消上述對朝鮮的制裁，「目的是要改善這個被孤立的亞洲國家平民的生活」。

該決議草案內容還包括兩年前中俄首次提出的其他措施，包括解除針對朝鮮人在國外工作的禁令，以及使朝韓鐵路和公路合作項目免於制裁。

幾位不願透露姓名的聯合國外交官向路透社表示，這份更新後的決議草案預計將不會得到什麼支持。2019年，俄羅斯和中國曾就該決議草案舉行了兩輪非正式會談，但從未正式將其提交安理會進行表決。

截至目前中俄兩國尚未安排關於此份新決議草案的任何會談。在聯合國安理會，一項決議需要9張贊成票，且美國、法國、英國、俄羅斯及中國任一國並未實施其否決權才能通過。

路透社報道，俄羅斯和中國的聯合國代表團沒有立即回應就新文本發表評論的請求，而外交官指出，該決議草案文本已於上周五（10月29日）分發給安理會成員。

中國駐聯合國大使張軍上個月向路透社表示：「中國始終認為，我們也應該解決安理會實施的制裁所造成的人道主義問題。」

疫情損害朝鮮糧食安全

美國駐聯合國代表團的一位發言人拒絕對安理會的私下討論發表評論，但他補充說，所有聯合國成員都應集中精力解決那些違反已經實施的制裁的人。

「安理會一再申明，它將准備根據朝鮮遵守相關要求的情況，在必要時修改、暫停或取消這些（禁運）措施，」該名發言人說，「然而，朝鮮並未采取任何措施來遵守安理會對其被禁止的核計劃和彈道導彈計劃的要求。」

俄羅斯和中國提議取消制裁的凋像、海產品和紡織品等產業，過去為朝鮮賺取了數億美元。許多制裁項目是在2016年和2017年實施的，旨在切斷平壤發展核武器和導彈的資金。

然而，聯合國制裁監督員在8月報告說，朝鮮在2021上半年仍舊繼續發展其彈道導彈計劃，違反了聯合國的規範。與此同時，該國也因為新冠肺炎等因素，經濟狀況不斷惡化。

朝鮮長期以來始終因糧食安全問題所困擾，而聯合國制裁以及因新冠疫情而加劇的邊境封鎖，也使朝鮮的弱勢族群面臨飢荒的風險。對此，聯合國朝鮮人權問題特別報告員奧吉亞-金塔納（Tomas Ojea-Quintana）曾在上個月呼籲放松對朝鮮的制裁。

奧吉亞-金塔納表示，由於國際社會對朝鮮的制裁以及該國嚴格的防疫及國境封鎖等，朝鮮居民生活中必需的與中國進行交易以及採購糧食變得困難。他說，朝鮮當局曾表示，如未經許可在朝中邊境地區進入朝鮮，將在沒有事先警告的情況下無條件擊斃，「由於這種封鎖政策，朝鮮比任何時候都孤立、信息被阻斷，很難掌握朝鮮內部人權狀況。」

韓聯社報道，韓國國家情報院10月28日指，平壤政府正就恢復鐵路交通問題與中國和俄羅斯談判，預計最快在11月解除針對接壤中國、俄羅斯邊境的封鎖措施，舒緩疫情對該國造成的影響。

（路透社、韓聯社）

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