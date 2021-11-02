COP26「金磚四國」再成眾矢之的 印度淨零慢人20年

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）正在英國格拉斯哥舉行，本報記者現場觀察，氣候大會才開幕2天，「金磚四國」即成眾矢之的，首先中、俄、巴西領導人皆未出席，而出席的印度總理莫迪（Narendra Modi），則在英國時間1日開出令人失望的減排目標，預計2070年達成淨零排放（net zero），比其他國家的2050年目標，整整晚了20年。

「金磚四國」（BRIC）包括中國、俄羅斯、巴西和印度，每次氣候大會都是外界聚焦對象，原因是這4個發展快速的新興經濟體，由於人口眾多而成為世界主要排碳國，但同樣背負巨大經濟成長壓力，抗拒大規模的減碳行動。

中國領導人習近平、俄羅斯總統普丁與巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）都未出席本屆大會，習近平僅發表書面致詞。中國是全球第一大溫室氣體排放國，每年碳排放量超過11500百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），幾乎是美國兩倍。另外兩塊金磚俄羅斯與巴西，碳排量也都排在全球前10。

金磚領導人紛紛缺席，原因何在？本報在會場訪問巴西NGO團體「一滴海水」（Uma Gota no Oceano）的環境編輯莫妮卡，她指出總統波索納羅根本不想來參加，「不管是社會與環境議題，或是防疫不力，讓他的地位越來越孤立，所以他不會來。他所做一切都違背社會與環境正義，讓人難以為他辯護。」

長期參加COP大會的「媽媽監督核電廠聯盟」秘書長楊順美也表示，氣候變遷大會一向有3個「搗蛋鬼」，包括中國、印度和巴西，「這幾個國家最討厭透明度，尤其是關於碳排放減量機制的計算方式」，且都尚未交出2030年減碳目標，所以這3國的動向，可能會影響COP成果。

印度是全球第四大碳排放經濟體，截至2017年數據，每年排放3256百萬公噸二氧化碳當量，僅次於中國、美國與歐盟。印度總理莫迪在致詞時強調，印度不遺餘力對抗氣候變遷，並做出5項承諾，其中最重要的是要在2070年前達成淨零碳排。