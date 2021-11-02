COP26「金磚四國」再成眾矢之的 印度淨零慢人20年

聯合報 / 特派記者林奐成／格拉斯哥即時報導
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）正在英國格拉斯哥舉行。特派記者林奐成／攝影
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）正在英國格拉斯哥舉行。特派記者林奐成／攝影

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）正在英國格拉斯哥舉行，本報記者現場觀察，氣候大會才開幕2天，「金磚四國」即成眾矢之的，首先中、俄、巴西領導人皆未出席，而出席的印度總理莫迪（Narendra Modi），則在英國時間1日開出令人失望的減排目標，預計2070年達成淨零排放（net zero），比其他國家的2050年目標，整整晚了20年。

「金磚四國」（BRIC）包括中國、俄羅斯、巴西和印度，每次氣候大會都是外界聚焦對象，原因是這4個發展快速的新興經濟體，由於人口眾多而成為世界主要排碳國，但同樣背負巨大經濟成長壓力，抗拒大規模的減碳行動。

中國領導人習近平、俄羅斯總統普丁與巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）都未出席本屆大會，習近平僅發表書面致詞。中國是全球第一大溫室氣體排放國，每年碳排放量超過11500百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），幾乎是美國兩倍。另外兩塊金磚俄羅斯與巴西，碳排量也都排在全球前10。

金磚領導人紛紛缺席，原因何在？本報在會場訪問巴西NGO團體「一滴海水」（Uma Gota no Oceano）的環境編輯莫妮卡，她指出總統波索納羅根本不想來參加，「不管是社會與環境議題，或是防疫不力，讓他的地位越來越孤立，所以他不會來。他所做一切都違背社會與環境正義，讓人難以為他辯護。」

長期參加COP大會的「媽媽監督核電廠聯盟」秘書長楊順美也表示，氣候變遷大會一向有3個「搗蛋鬼」，包括中國、印度和巴西，「這幾個國家最討厭透明度，尤其是關於碳排放減量機制的計算方式」，且都尚未交出2030年減碳目標，所以這3國的動向，可能會影響COP成果。

印度是全球第四大碳排放經濟體，截至2017年數據，每年排放3256百萬公噸二氧化碳當量，僅次於中國、美國與歐盟。印度總理莫迪在致詞時強調，印度不遺餘力對抗氣候變遷，並做出5項承諾，其中最重要的是要在2070年前達成淨零碳排。

然而，印度做出的承諾，不僅比COP26目標的「2050全球淨零」要慢20年，更比中國的2060年目標更慢10年，讓外界大失所望。

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）正在英國格拉斯哥舉行。特派記者林奐成／攝影
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）正在英國格拉斯哥舉行。特派記者林奐成／攝影
印度總理莫迪承諾2070年達成淨零碳排，讓外界很失望。圖／法新社
印度總理莫迪承諾2070年達成淨零碳排，讓外界很失望。圖／法新社
COP26綠區透過虛擬實境遊戲做環境教育。特派記者林奐成／攝影
COP26綠區透過虛擬實境遊戲做環境教育。特派記者林奐成／攝影
巴西NGO團體「一滴海水」環境編輯莫妮卡指出，總統波索納羅根本不想來參加，不管是社會與環境議題，或是防疫不力，讓他的地位越來越孤立。特派記者林奐成／攝影
巴西NGO團體「一滴海水」環境編輯莫妮卡指出，總統波索納羅根本不想來參加，不管是社會與環境議題，或是防疫不力，讓他的地位越來越孤立。特派記者林奐成／攝影

印度 巴西 俄羅斯

延伸閱讀

巴西線上科博會 台生探究複雜蜃景拿下1等獎

巴西總統G20備受冷落 隨扈又被爆對記者動粗

公司估值83億！2個19歲史丹佛輟學生創立印度外送平台

本田計畫2022年上半年在印度推動以電池交換驅動的「嘟嘟車」

相關新聞

自民黨眾院 保「絕對安定多數」

日本十月卅一日舉行眾議院大選，執政的自民黨席次雖略減，仍單獨過半，且掌握國會「絕對安定多數」。日本政府與執政黨最快可能在...

潛艦案續燒 馬克宏怒斥澳總理撒謊

法國總統馬克宏十月卅一日表示，澳洲總理莫里森在取消潛艦軍售一事上徹頭徹尾對他撒謊，還說要重建彼此間的信任恐需更多努力。馬...

COP26「金磚四國」再成眾矢之的 印度淨零慢人20年

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）正在英國格拉斯哥舉行，本報記者現場觀察，氣候大會才開幕2天，「...

G20峰會／拜登重申美回歸全球領導 轟中俄不努力

美國總統拜登十月卅一日在羅馬廿國集團（G20）峰會閉幕記者會上批評中國大陸、俄羅斯與沙烏地阿拉伯未能致力對抗氣候變遷的威...

習近平視訊出席G20 中方發起全球發展倡議

大陸國家主席習近平卅一日晚間繼續以視訊方式出席二十國集團（G20）峰會，提出中方將支持有條件的地方、行業、企業率先達峰，...

義大利首向陸關切台海 陸報導隻字未提

G20羅馬峰會落幕，中央社報導，地主國義大利政府在會議期間首度向中國大陸公開關切台灣海峽緊張情勢，呼籲大陸以對話、非衝突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。