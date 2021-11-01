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以為自己要死了…東京電車女乘客憶驚恐瞬間 傳LINE給媽媽道別

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
東京電車發生「小丑」隨機殺人案，社群網站影片截圖顯示，乘客因車門未能打開，倉皇爬窗戶逃生。圖／翻攝自推特
東京電車發生「小丑」隨機殺人案，社群網站影片截圖顯示，乘客因車門未能打開，倉皇爬窗戶逃生。圖／翻攝自推特

日本東京都昨天晚間在行駛中的電車內發生隨機砍人與縱火案，造成17人輕重傷；乘客回憶，兇嫌最初面無表情地坐著，後來突然揮刀砍人，所有人都陷入慌亂，乘客覺得自己即將死在凶嫌手上，傳LINE跟家人告別。

犯嫌是24歲的男性服部恭太，他犯行後沒有逃逸，被警方以殺人未遂罪嫌當場逮捕，他供稱是想藉由殺人被判死刑。服部除了舞刀砍人，也在車廂內潑灑打火機用的油縱火，有16人因火災濃煙嗆傷。

據讀賣新聞、朝日電視台等日媒報導，服部從3號車廂上車。同車廂的乘客回憶，開始攻擊前，他坐在位子上，面無表情，也沒有露出冷笑，就像一般乘客。後來服部突然攻擊同一車廂的70歲男性，用刀刺向對方胸口。

一名男姓乘客說，聽到有人大喊「他有刀，快逃！」所有人好像突然醒過來，開始慌亂奔跑，前面的車廂擠入越來越多人，他回頭看到好幾個人倒下，至少有3、4人。

服部先從3號車廂往後移動，在5號車廂縱火後，又往前走回前面車廂，最後是在2號車廂被逮捕。

另一名男性乘客表示，最初看到人群在車廂內狂奔跑來跑去。還以為是因為萬聖節，年輕人不懂分寸胡鬧，但往後看，越看越詭異，最後面有一名男性揮舞著長刀。上面還沾染著像鮮血的液體。

由於車廂與車廂連接部分的寬度較窄，逃命的群眾堵塞在通道，有些人從後面被推倒。有些人試著想起身，卻被後頭再湧上的民眾給撞著。

由於嫌犯服部不但舞刀攻擊乘客，還在車廂內縱火。當列車減速的瞬間，黑煙猛的炸開，讓車廂內陷入更加慌亂。一名乘客說，他覺得難以呼吸，覺得自己可能會窒息而死。看到黑煙越來越濃，心裡不斷想著趕快停下來。

推特(Twitter)上傳的動畫中，民眾從車窗逃逸的畫面讓人印象深刻。一名女性乘客提到，雖然按了緊急停車按鈕，希望即將駛入國領站的列車，可以緊急停靠，但到站後車門卻未打開，讓她整個人都慌了，一直大喊快開門、快開門，最後乾脆站在椅子上，從車窗鑽出去，踩在車站月台半高式閘門往外跳出去。

一名男性說，未來可能不敢再搭電車。從來沒有經歷過這種情況。雖然不覺得自己快要死了，但卻沒由來的感到恐懼不已；另一名女性說，從沒想過乘車會發生這樣的事情，她以為自己要死了，還傳LINE給媽媽說，「我可能會死，謝謝你，媽媽。」能夠生還，她真的感謝不已。

車廂 日本 殺人

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