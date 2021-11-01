東京電車殺人案「小丑」無悔意 懊惱沒能如計畫殺人

日本東京地鐵京王線昨晚發生揮刀濫殺攻擊案，造成17傷，其中一名六十多歲男子重傷，意識不明。遭警方當場逮捕的24歲男子服部恭太在問訊過程，對犯行坦承不諱，並稱殺人是為了被判處死刑，「沒能如計畫殺死人，真是懊惱」，絲毫沒有悔意。

服部犯案後無意逃亡，遭警方當場逮捕。共同社等日本媒體報導，據警視廳透露，服部稱6月時工作失敗，人際相處也不順利，想要尋死，但又無法自殺，才決定殺死超過2人，希望能被判處死刑。

服部提到，參考8月發生的小田急線電車隨機砍人案。特意選在人潮多的萬聖節執行殺人計畫，考量人多、停靠站少、行走間距長，選上特急電車。遭攻擊的人，他一位都不認識。

服部在犯案時扮成蝙蝠俠中反派角色小丑，並模仿小丑犯案前在禁菸車廂吞雲吐霧。他透露自己很憧憬殺人的小丑，小丑妝就是他的戰服，為了犯案而購買。

Yahoo!Japan刊登新潟青陵大學大學院臨床心理學教授碓井真史分析，採行無差別攻擊大量殺害方式的殺人者，多半對人生感到絕望，選擇在眾人面前公開犯行，犯案後不會想逃。

他們在結束自己的人生的同時，也想要結束這個世界，將周遭的人都捲入他的犯行中，也被稱為「擴大自殺」。

碓井提到，這類型人因為絕望，更渴望力量，犯案時會準備鋒利工具，有的人甚至鍛鍊體格，身形強壯。希望對於未能正面評價自己的社會，展示自己的強大。雖然這些人聲稱自己是無差別攻擊，但實際上受害者多半都是女性、老人。兇嫌挑選的往往是無力逃跑的弱小者。

對於服部犯行參考小田急線電車隨機砍人案。碓井提到，眾所矚目的事件容易吸引模仿者。大部分人不會想到濫殺濫傷，但對被捕嫌犯的想法感生共情的犯罪預備軍，並不在少數。

碓井說，一般犯案，犯人若遭逮捕就等於失敗，不容易產生模仿犯。但如果無差別攻擊事件造成多人傷亡被大幅報導，對犯罪預備軍來說，就等於「成功」，甚至覺得「我也想這樣做，讓它成為一個更大的案子。」

碓井提到，小田急線刺傷案發生時，網絡上有很多留言對被捕男子冷嘲熱諷，他認為這種社會態度非常危險。眾所矚目案件的犯人被當成英雄，會引發模仿效應。不要輕率的同情犯嫌；但嘲笑犯人的態度，也會刺激犯罪預備軍，「想死你自己去死」這類的發言是很危險的。

碓井表示，很多犯行來自失業者，想辦法增進人與社會的羈絆，才是預防犯罪的方法。

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