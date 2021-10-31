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東京地鐵再現無差別砍人！車廂起火至少8傷 民眾倉皇逃生畫面曝
日本時間晚間8時（台北時間7時）左右，日本地鐵京王線車廂內發生20歲左右男性持利刃無差別攻擊事件，該男子來潑灑不明液體，造成車廂起火燃燒。已知至少8人受傷，其中一人重傷，意識不明。警視廳已逮捕嫌犯，進行調查。
NHK報導，據警視廳資訊，電車在行經調布市國領站附近，一名男子掏出利刃揮舞，攻擊週邊乘客。隨後男子潑灑疑似油的液體，造成坐墊等起火燃燒。
男子當場遭到逮捕，年約20幾歲。他造成至少8人受傷，一名60歲男子被刃刺傷重傷，意識不明。
京王線火災で逃げる人々 pic.twitter.com/ZfN1pD0C2V— しずくβ (@siz33) October 31, 2021
京王線のすごいことになってる。怖いな。#京王線 pic.twitter.com/645VmSspR9— れたす (@Lettuce20212020) October 31, 2021
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