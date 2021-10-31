東京地鐵再現無差別砍人！車廂起火至少8傷 民眾倉皇逃生畫面曝

日媒報導，東京都調布市國領站附近行駛中的京王線列車，一名男子在車廂內揮灑不明 液體造成車廂起火燃燒。圖／翻攝自推特 日媒報導，東京都調布市國領站附近行駛中的京王線列車，一名男子在車廂內揮灑不明 液體造成車廂起火燃燒。圖／翻攝自推特

日本時間晚間8時（台北時間7時）左右，日本地鐵京王線車廂內發生20歲左右男性持利刃無差別攻擊事件，該男子來潑灑不明液體，造成車廂起火燃燒。已知至少8人受傷，其中一人重傷，意識不明。警視廳已逮捕嫌犯，進行調查。

NHK報導，據警視廳資訊，電車在行經調布市國領站附近，一名男子掏出利刃揮舞，攻擊週邊乘客。隨後男子潑灑疑似油的液體，造成坐墊等起火燃燒。

男子當場遭到逮捕，年約20幾歲。他造成至少8人受傷，一名60歲男子被刃刺傷重傷，意識不明。