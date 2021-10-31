快訊

青少年第二劑BNT喊卡「改成人先打」 三因素納入考量　

本土連6日+0！今增6例境外移入 1美國入境女突破性感染

黎巴嫩發言惹火沙國 逐大使、禁進口

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
黎巴嫩新聞部長科爾達希8月批評沙特阿拉伯介入也門內戰言論，引發外交風波，不過他拒絕就此辭職下台。圖為他2021年9月13日在黎巴嫩位於巴卜達的總統府發表講話。(網路截圖)
黎巴嫩新聞部長科爾達希8月批評沙特阿拉伯介入也門內戰言論，引發外交風波，不過他拒絕就此辭職下台。圖為他2021年9月13日在黎巴嫩位於巴卜達的總統府發表講話。(網路截圖)

黎巴嫩官員的批評，沙烏地阿拉伯當局不僅逐出大使，更全面禁止黎巴嫩貨物進口！黎巴嫩資訊部長庫爾達希曾接受採訪時表示，沙烏地阿拉伯聯軍對葉門的軍事干預荒謬且徒勞無功。由於此錄音近日開始流傳，引發沙烏地阿拉伯不滿，不僅撤回要求黎巴嫩駐該國大使離開，更全面禁止黎巴嫩貨物進口。

逐出大使、禁止進口

《路透社》報導，黎巴嫩資訊部長庫爾達希於8月5日接受採訪時，抗議沙烏地阿拉伯聯軍對葉門的軍事干預，認為此戰爭荒謬且徒勞無功。此段錄音近日在社交媒體開始流傳，引發沙烏地阿拉伯當局的不滿。

沙烏地阿拉伯於29日命令黎巴嫩駐該國大使於48小時離開，並全面禁止黎巴嫩貨物的進口。根據沙烏地阿拉伯國家通訊社SPA報導，沙烏地阿拉伯也召回了駐黎巴嫩大使進行磋商。

黎巴嫩總理米卡迪表示，該段錄音是在他上任前錄製，所以他不會對此負責而辭職，並重申政府決心與沙烏地建立良好關係。該國外交部長表示，政府準備成立危機處理小組，盼透過對話方式化解分歧，否認與沙烏地等波斯灣國家的外交陷入危機。

中東局勢紛亂已久

葉門內戰自2014年爆發至今，阿拉伯國家支持的葉門政府與伊朗扶植的胡賽叛軍持續爆發衝突。以沙烏地阿拉伯為首的聯軍派遣戰機轟炸胡賽叛軍，但長期以來胡賽叛軍佔據更大優勢，更曾以無人機攻擊葉門外海的油輪、商船。

阿拉伯聯盟訴擔憂

《半島電視台》報導，沙烏地阿拉伯與黎巴嫩的外交裂痕也影響到其他波斯灣國家，除了巴林也要求黎巴嫩大使離開外，阿拉伯聯合大公國也表示，庫爾達希的聲明「反映出黎巴嫩與其阿拉伯兄弟國家的距離越來越大」。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特等國召集各自駐黎巴嫩的大使回應並譴責了庫爾達希的言論。

但阿拉伯聯盟秘書長阿布蓋特於30日聲也呼籲，波斯灣國家該反思各國外交措施，避免黎巴嫩經濟造成進一步的負面影響。他補充，相信黎巴嫩總統米歇爾和總理米卡蒂將迅速採取行動緩解外交危機。

【更多精采內容，詳見

黎巴嫩 沙烏地阿拉伯 葉門

延伸閱讀

漁權爭議 法扣留艘漁船 英召見大使、軍艦候命防衝突

批沙烏地出兵葉門 黎巴嫩大使遭驅逐

黎巴嫩批葉門內戰 阿拉伯國家大反彈

土耳其總統下令驅逐美德法等10國大使 19年最嚴重齟齬

相關新聞

日本眾院大選 12歲男孩代母投票意外達陣

日本今天舉行眾議院大選，北海道函館市一處事前投票所昨天發生尚未擁有選舉權的12歲男孩，成功代母投下單一選區選票的疏失

日本眾院大選 自民黨難單獨過半 岸田恐成弱勢首相

日本第49屆眾院選舉31日投票，結果最快深夜揭曉。新冠疫情對策、經濟政策和外交安保等政策，成為爭論焦點。選民將對安倍、菅...

英女王接受醫囑「再休息2周」 擬11月14日國殤日露面

英國王室醫療團隊昨天建議，95歲英國女王伊麗莎白二世需要再休息2周。白金漢宮29日表示，女王上周在醫院進行過夜「初步檢查...

G20峰會 美國與歐盟達協議 結束鋼鋁關稅戰

20國集團(G20)峰會30日在羅馬揭幕，拜登總統在峰會的第一天就宣布與歐盟達成協議，解決川普時代向歐洲鋼鐵及鋁材徵收關...

拜登擬限制使用核武 盟友全反對 擔心「送中俄大禮」

拜登競選時曾表示，考慮在「核態勢評估報告」（NPR）中確立核武「不先使用」及「唯一目的」等原則一事，引發盟國包括英國、法...

真子夫婿小室圭沒通過紐約律師考試 2022年再戰

與日本皇室秋篠宮夫婦長女真子結婚、備受日本社會關注的小室圭，並未通過今年7月舉行的美國紐約州律師考試。小室圭對友人說，會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。