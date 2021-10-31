黎巴嫩發言惹火沙國 逐大使、禁進口

因黎巴嫩官員的批評，沙烏地阿拉伯當局不僅逐出大使，更全面禁止黎巴嫩貨物進口！黎巴嫩資訊部長庫爾達希曾接受採訪時表示，沙烏地阿拉伯聯軍對葉門的軍事干預荒謬且徒勞無功。由於此錄音近日開始流傳，引發沙烏地阿拉伯不滿，不僅撤回要求黎巴嫩駐該國大使離開，更全面禁止黎巴嫩貨物進口。

逐出大使、禁止進口

《路透社》報導，黎巴嫩資訊部長庫爾達希於8月5日接受採訪時，抗議沙烏地阿拉伯聯軍對葉門的軍事干預，認為此戰爭荒謬且徒勞無功。此段錄音近日在社交媒體開始流傳，引發沙烏地阿拉伯當局的不滿。

沙烏地阿拉伯於29日命令黎巴嫩駐該國大使於48小時離開，並全面禁止黎巴嫩貨物的進口。根據沙烏地阿拉伯國家通訊社SPA報導，沙烏地阿拉伯也召回了駐黎巴嫩大使進行磋商。

黎巴嫩總理米卡迪表示，該段錄音是在他上任前錄製，所以他不會對此負責而辭職，並重申政府決心與沙烏地建立良好關係。該國外交部長表示，政府準備成立危機處理小組，盼透過對話方式化解分歧，否認與沙烏地等波斯灣國家的外交陷入危機。

中東局勢紛亂已久

葉門內戰自2014年爆發至今，阿拉伯國家支持的葉門政府與伊朗扶植的胡賽叛軍持續爆發衝突。以沙烏地阿拉伯為首的聯軍派遣戰機轟炸胡賽叛軍，但長期以來胡賽叛軍佔據更大優勢，更曾以無人機攻擊葉門外海的油輪、商船。

阿拉伯聯盟訴擔憂

《半島電視台》報導，沙烏地阿拉伯與黎巴嫩的外交裂痕也影響到其他波斯灣國家，除了巴林也要求黎巴嫩大使離開外，阿拉伯聯合大公國也表示，庫爾達希的聲明「反映出黎巴嫩與其阿拉伯兄弟國家的距離越來越大」。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特等國召集各自駐黎巴嫩的大使回應並譴責了庫爾達希的言論。

但阿拉伯聯盟秘書長阿布蓋特於30日聲也呼籲，波斯灣國家該反思各國外交措施，避免黎巴嫩經濟造成進一步的負面影響。他補充，相信黎巴嫩總統米歇爾和總理米卡蒂將迅速採取行動緩解外交危機。

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