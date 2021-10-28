金正恩減重成功  甩掉20公斤但身體無恙

（德國之聲中文網）根據韓國國家情報院本周四（10月28日）在國政監查會上表示，朝鮮領導人金正恩近期減重20公斤左右，但其健康無恙。韓聯社報道，韓國國家情報院否認所謂金正恩用替身出席公開活動的說法，並稱該機構通過人工智能等高科技技術縝密分析金正恩的健康狀況，得出了這個結論。

美聯社指出，近幾個月來，金正恩的健康狀況一直是外界密切關注的焦點。因為在朝鮮官方媒體刊登的照片和視頻上，37歲的金正恩明顯比之前更為消瘦。這個朝鮮最高領導人還沒有公開指定繼承人。有專家表示，如果他身體突發狀況可能會引起朝鮮發生混亂。

盡管金正恩看起來瘦了很多，但長期關注朝鮮的人士表示，金正恩沒有明顯的健康問題，他減重成功可能是努力健身的緣故。不過仍有猜測認為，金正恩最近公開露面是用了替身。不過韓國國會情報委員會共同民主黨籍干事金炳基表示，韓國國家情報院認為這種說法毫無根據。該機構表示，身高大約170的金正恩的體重從140公斤降到120公斤。

值得注意的是，朝鮮勞動黨會場不再懸掛朝鮮已故領導人金日成和金正日的照片，內部開始使用“金正恩主義”一詞，由此判斷，金正恩已經展開確立以自身為主的思想體系。

韓聯社報道，朝鮮經濟仍然陷入困境，印鈔所需的特種紙張和油墨進口停擺，困擾著朝鮮央行。公共衛生應急藥品供應短缺，導致傷寒等傳染病傳播。韓國國家情報院也證實了世衛組織最近的報告，其中指出，朝鮮正在放松嚴格的防疫邊境限制，以獲得外部的支持和幫助。

（美聯社，韓聯社）

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