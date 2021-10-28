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中、印能源緊縮 俄羅斯成最大贏家

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
中國與印度近日都爆出煤礦不足的危機，能源價格持續飆升，俄羅斯因此向中國、印度大量輸出化石燃料，大發能源危機財。路透社
中國與印度近日都爆出煤礦不足的危機，能源價格持續飆升，俄羅斯因此向中國、印度大量輸出化石燃料，大發能源危機財。路透社

俄國今年預計因石化燃料，多賺100億美金！中國與印度近日都爆出煤礦不足的危機，能源價格持續飆升，分析師指出，短缺狀況可能持續到冬天。能源出產大國俄羅斯，因此向中國、印度大量輸出化石燃料，大發能源危機財。但學者認為，這趨勢與全球減碳的願景背道而馳。

中、印能源荒

《CNN》報導，因為中國疫情後的建築熱潮、國際減少碳排放的訴求與數百家採煤場關閉，導致持續性的電力短缺。花旗分析師曾於12日的報告中說，預計中國的煤炭和電力的短缺將持續到冬天，導致中國和全球能源價格走高。

同為碳排大國的印度，也面對能源即將告罄的窘境。印度中央電力局於10日報告中稱，印度共135 座燃煤電廠中，有多達 61 座只剩兩天以下的煤炭儲備量，更有16座煤炭庫存已歸零。

俄國成為最大贏家

《半島電視台》報導，俄羅斯擁有大量的天然氣與煤炭，化石燃料更是該國最大的出口收入來源。如今，隨著全球經濟復甦，能源需求激增：10 月份亞洲和歐洲的天然氣價格創下歷史新高，而煤炭的價格是一年前的四，而俄羅斯將因為中、印的能源危機而受惠。

中國已成為俄羅斯煤炭的主要市場，且半島電視台引用《環球時報》的報導說，俄羅斯天然氣工業股份公司預計透過中俄管道，向中國供應100億立方公尺天然氣。俄羅斯也與印度達成協議，承諾每年向印度運送多達 4000 萬噸煤炭。能源行業分析師兼巴黎政治研究大學教授布羅斯表示，攀升的能源價格今年有望給俄羅斯帶來 100 億美元的額外收入。

綠色轉型碰壁

分析人士認為，在世界能源需求回升的狀態下，印度和中國也因此受到影響而產生能源危機，這跟全球減碳的願景背道而馳。美國環保組織的國際氣候政策顧問赫茲認為，如果各國在十年前更積極經營綠色資源，現在就不會是這種情況。

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印度 俄羅斯 願景

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