黎巴嫩批葉門內戰 阿拉伯國家大反彈

葉門的代理人戰爭不容他人置喙！黎巴嫩資訊部長柯達尼25日批評沙烏地與阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯）干涉葉門內戰的行為不對，馬上引發兩國28日分別召見黎巴嫩駐當地大使，對此表達抗議。葉門內戰爆發至今已7年，沙烏地與阿聯長期援助政府軍，另外伊朗則資助當地胡賽叛軍。

對葉門錯誤認知

根據《半島電視台》報導，黎巴嫩資訊部長柯達尼25日在受訪時說，葉門政府與沙烏地、阿聯的聯軍對境內住房、村莊進行無情轟炸，胡賽叛軍面對強大的外在進犯，只是進行自衛的行為。他希望葉門內戰趕快結束，不要再讓蔓延7年的內戰持續延燒。

《法蘭西24》提到，沙烏地外交部27日發布聲明指出，他們已經向黎巴嫩駐沙烏地大使遞交備忘錄，對於柯達尼挑釁的言論表達不滿，認為叛軍對波斯灣地區的安全與穩定造成威脅，黎巴嫩對於胡賽叛軍的認知與事實有落差；阿聯、科威特隨後也發出聲明，對於柯達尼的言論表示譴責，認為他根本不了解葉門內戰。

中東區域局勢複雜

這也讓黎巴嫩政府很快就出面滅火，聲稱柯達尼的主張不代表政府立場，總理米卡提也說，希望能與波灣國家加強經濟連結，擺脫背後由伊朗扶持的真主黨控制黎巴嫩政治。葉門內戰自2014年爆發至今，阿拉伯國家支持的葉門政府與伊朗扶植的胡賽叛軍持續爆發衝突。

其中，沙烏地與阿聯還派遣戰機轟炸胡賽叛軍，但長期以來胡賽叛軍佔據更大優勢，更曾以無人機攻擊葉門外海的油輪、商船。戰火綿延下，葉門出現嚴重的人道危機，超過3分之2的民眾處於貧窮線以下，並被聯合國認定是全世界人道危機最嚴重的地方。

各國雖想進行人道救援，但當地軍閥割據，讓物資難送達災民，使狀況更加複雜難解。

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