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真子下嫁變平民…宮內廳仍代購物 日網友狂罵：要當公主多久

聯合新聞網 / 綜合報導
苦苦等了4年，真子和小室圭終於在昨（26）日登記結婚。法新社
苦苦等了4年，真子和小室圭終於在昨（26）日登記結婚。法新社

日本真子公主在2017年訂婚後，直到昨（26）日才登記結婚，正式嫁給平民小室圭，脫離皇室。目前搬離皇居的真子和丈夫暫居在澀谷，未來兩人將共同前往美國生活，但成為平民的真子遭爆料仍由宮內廳職員代為購物，消息曝光後讓網友大罵「普通人，自己走路去買吧」。

真子和小室圭情路坎坷，即使兩人早在2017就訂婚，但先是小室圭母親被爆出有金錢糾紛，接著真子還因為媒體大量報導而罹患創傷後壓力症候群（PTSD），導致2人婚事再度延後。苦苦等了4年，真子終於和小室圭共結連理，婚後真子脫離皇室，從夫姓改稱小室真子。目前真子已搬出皇居，和丈夫暫時住在澀谷的短租公寓，未來2人將共同前往美國生活。

根據日媒「TBS NEWS」報導，目前暫居澀谷的2人，正為了在美國生活做準備，真子除了申請國際駕照外，護照、簽證等文件都須備妥。此外，報導指出，即使真子已經成為平民，在等待前往美國的這段時間，宮內廳的職員仍會代替真子出門購物。

「真子脫離皇室仍有專人幫忙購物」一事曝光後，引起許多日本網友不滿，「自己去購物吧、或者雇一個幫手，妳要當公主多久」、「普通人，自己走路去買吧」、「為什麼宮內廳職員要替平民買東西」、「分不清公私的稅金小偷」。

小室圭 日本 真子公主

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