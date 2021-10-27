樂金顯示器Q3營利三級跳 疫情帶動電視面板漲價
南韓面板大廠樂金顯示器（LGD）27日表示，上季營業利益較一年前躍增逾兩倍，原因是新冠肺炎疫情帶動電視機需求升溫，進而推升大尺寸平面電視螢幕的價格。
LGD表示，第3季營業利益為5,290億韓元（4.49億美元），遠高於去年同期的1,640億韓元，但不及分析師原估的6,000億韓元；營收較一年前成長7.2%至7.2兆韓元。
集邦科技（TrendForce）WitsView的市場數據顯示，LGD的主力產品55吋電視液晶顯示器（LCD）面板，第3季價格較去年同期躍漲約57%。
不過，分析師表示，面板價格成長的速度已開始趨緩，且本季可能進一步減速，原因包括供應增加，以及隨著更多民眾接種新冠疫苗、減少看電視的時間，需求逐漸減弱。
LGD表示，第4季面板出貨量預料將比第3季增加15%左右，且面板業的零件短缺問題將導致出貨延遲，LCD電視面板價格則可能維持下降趨勢。
LGD 27日股價收盤下跌0.3%，跌幅小於南韓大盤KOSPI指數的0.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言