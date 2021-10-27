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TikTok：︀未向中國政府提供用戶數據

德國之聲 / 德國之聲

TikTok高層周二（10月26日）出席美國國會首次針對該應用程序所召開的聽證會，面對議員嚴厲提問，該高層表示Tiktok沒有向中國政府提供用戶數據。

TikTok的美洲公共政策負責人貝克曼（Michael Beckerman）是該公司首位在美國國會作證的高層。他在被問及當中國政府要求交出數據，TikTok會不會拒絕時，強調公司不會與北京方面分享資料。

聽證會上，多名共和黨議員對TikTok的運作提出質疑。共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）表示對TikTok關於音頻和用戶位置的數據收集感到擔憂，她擔心中國政府有可能獲得這些信息。

布萊克本質疑貝克曼，若中國政府要求提供數據，TikTok能否拒絕？貝克曼回答說：「我們不與中國政府分享信息。」

貝克曼作證時還說，TikTok的美國用戶數據被儲存在美國，並在新加坡進行備份。並稱「我們有一個世界著名的美國安全團隊負責管理數據」。

共和黨參議員圖恩（John Thune）說，TikTok的內容演算法超過了臉書，因為該應用程序以快速了解用戶聞名，並向用戶提供他們認為有趣的視頻。貝克曼說，TikTok願意提供該應用程序的演算法模式，再由獨立專家進行審查。

另外，YouTube和Snapchat的高層也出席這場聽證會，民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）批評這三家公司讓年輕人受到欺凌，有時還把他們導向有害的信息，像是與性有關的游戲或厭食症。這些高層們回應稱，他們的公司始終努力在創造有趣的用戶體驗，並排除危險或不愉快的內容。

特朗普企圖禁TikTok

美國前總統特朗普試圖要禁止TikTok在美國境內服務，但因面臨法律挑戰，從未正式生效。當時他稱Tiktok收集了美國用戶的數據，對美國國家安全構成威脅。

拜登上任後撤銷了特朗普的禁令，但要求對各種外國控制的應用程序進行更廣泛的審查。今年8月，美國共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）曾敦促拜登阻擋TikTok在美國發展。科技媒體The Information報導，中國官方已入股TikTok的北京母公司字節跳動。

「北京的侵略性清楚地表明，該政權將TikTok視為黨國的延伸，美國需要這樣看待它。」盧比奧在一份聲明中說：「我們必須建立一個標准框架，要求高風險的丶位於外國的應用程序在美國電信網絡和設備上運營之前，必須滿足這些標准。」

（路透社）

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