德國現代史最偉大時期之一！梅克爾正式卸下總理職務
德國總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）26日正式解除梅克爾的總理職務，同時不吝讚美她執政近16年是「德國現代史的最偉大時期之一」。
路透社與俄羅斯官媒《RT》報導，在德國總統府「貝爾維尤宮」（Bellevue Palace）舉行的簡單儀式中，史坦邁爾將解任證書頒給梅克爾與內閣成員，象徵15年又338天的總理生涯落幕。
據報導，史坦邁爾形容梅克爾在位時間是「德國現代史的最偉大時期之一」，感謝她讓歐洲沒有「分裂」。史坦邁爾承認，梅克爾任期的特點是眾多危機與挑戰，但她執政期間「為德國在世界的形象與一整代的年輕德國人下定義」。
梅克爾現在已是德國現代史上任期第二長的總理，史坦邁爾已要求她留任看守總理，直到新政府組成為止。當地媒體指出，新聯合內閣的談判可能一直持續到12月。
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