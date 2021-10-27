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德國現代史最偉大時期之一！梅克爾正式卸下總理職務

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
德國總統史坦邁爾26日將解任證書頒給梅克爾總理。梅克爾將續任看守總理，直到新政府完成組閣談判。美聯社
德國總統史坦邁爾26日將解任證書頒給梅克爾總理。梅克爾將續任看守總理，直到新政府完成組閣談判。美聯社

德國總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）26日正式解除梅克爾的總理職務，同時不吝讚美她執政近16年是「德國現代史的最偉大時期之一」。

路透社與俄羅斯官媒《RT》報導，在德國總統府「貝爾維尤宮」（Bellevue Palace）舉行的簡單儀式中，史坦邁爾將解任證書頒給梅克爾與內閣成員，象徵15年又338天的總理生涯落幕。

據報導，史坦邁爾形容梅克爾在位時間是「德國現代史的最偉大時期之一」，感謝她讓歐洲沒有「分裂」。史坦邁爾承認，梅克爾任期的特點是眾多危機與挑戰，但她執政期間「為德國在世界的形象與一整代的年輕德國人下定義」。

梅克爾現在已是德國現代史上任期第二長的總理，史坦邁爾已要求她留任看守總理，直到新政府組成為止。當地媒體指出，新聯合內閣的談判可能一直持續到12月。

德國 梅克爾 內閣

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