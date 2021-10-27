台外長歐洲行受矚目 中東歐對中政策轉向

台灣外交部長吳釗燮周三(10月27日)自斯洛伐克轉往捷克訪問，受邀在捷克科學院亞非研究所舉辦的研討會中發言致詞，美國在台協會主席莫健 (James Moriarty)丶立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas) 以及捷克國會外交丶國防與安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）也將同台對談。

吳釗燮此次出訪中東歐的行程受到國際關注，同時也招來北京強烈反對。他26日在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發的「台灣論壇」中發表演說，再次呼籲志同道合的國家在後疫情時代組成一個「民主供應鏈」，並強調貿易夥伴之間應該透過共享價值來提升互信。

德國外交關系委員會高級研究員狄雨霏 (Didi Kirsten Tatlow)將出席與吳釗燮同場的捷克研討會。她認為，現在正值中東歐多國在中國政策上出現轉變之際，再加上這些國家與中國的實質經濟往來比其他西歐國家少，所以當他們選擇提升與台灣的雙邊關系時，中國更難以經濟制裁的方式影響這些國家的經濟。相對的，這些國家的商業社群也比較少反對增進與台灣關系的聲音。

她告訴德國之聲：「中歐和東歐國家對共產主義也有更深入的理解，他們曾經歷過那樣的制度，所以它們不喜歡那樣的制度。在捷克等國也有一些相關研究，探討中東歐國家從中國到底獲得多少具體利益。」

狄雨霏提到，部分研究結果顯示，事實上部分中東歐國家與東亞進行貿易的真正獲益來自台灣。她說：「雖然台灣與中國的領土面積不同，但在某些情況下，台灣為這些國家所帶來的實際經濟與投資成果卻比中國大。」

斯洛伐克智庫「中歐亞洲研究中心」執行長師馬傑 (Matej Simalcik) 26日出席了吳釗燮發表演說的「台灣論壇」。他認為，吳釗燮率領台灣商業團出訪，對中東歐國家釋出一個強烈的訊號，那就是台灣有興趣進一步發展雙邊關系。不過他也提到，外界不該以單一事件來審視此次出訪，因為在此之前，部分中東歐國家便透過與中國跟台灣的互動當中，開始探索除了中國之外，他們還能與東亞哪些夥伴發展有意義的互動。

師馬傑提到，這次台灣商貿代表團與斯洛伐克簽署7項合作備忘錄。他認為，這樣的發展顯示台斯兩國的雙邊互動持續有新的進展，但各界仍必須觀察台灣與斯洛伐克是否會從備忘錄中，發展出實際項目。不過他也提到，斯洛伐克企業界長期對台灣企業都存有正面看法。

他向德國之聲表示：「台灣在斯洛伐克有很多的經濟活動與投資，包含幾年前鴻海在斯洛伐克進行大量投資，所以與中國相比，斯洛伐克公眾對台灣有更好的看法。」

此外，師馬傑也提到在新冠疫情期間，台灣向斯洛伐克捐贈了大量的防護設備，這也使雙邊關系進一步的提升。不過他也警告，在斯洛伐克各界對與中國的關系感到失望之際，他們可能把台灣當作一個潛在的投資來源，但如果投資不到位，斯洛伐克也可能對台灣失望。

中東歐政權轉移對台有利?

捷克本月初舉行大選，反對派組成的2大聯盟成功拿下過半的席次，這也代表人民民主黨黨魁費亞拉 (Petr Fiala) 有機會取代現任總理巴比斯（Andrej Babiš) ，成為下一任捷克總理。

狄雨霏表示，雖然大選結果未定，但現行趨勢顯示，主張與中國建立更緊密關系的政黨的力量已被大大削弱，這也表示，無論接下來捷克政局如何演變，都會對與台灣建立更緊密的關系有利。她向德國之聲表示：「總的來說，我確實感覺到歐洲對提升與台灣的雙邊關系越來越有興趣，他們正試圖更好地管理這種關系。」

她同時也提到，在中東歐國家於歐盟內慢慢帶起這樣的趨勢之際，法國與德國等歐洲大國可能也會感受到壓力。狄雨霏說：「雖然這些大國在台灣問題上一直采取相對保守的姿態，但即便在德國，我們都看到他們似乎對於提升與台灣的關系比以前還更感興趣，這可能也與歐洲議會呼籲各國這麼做有關。」

她認為，雖然德國在台灣政策上不太可能做出太多改變，但她覺得接下來即將上任的德國政府也會有更大的意願來看到台灣問題，並做出一些德國政府認為可以接受的改變。

師馬傑以斯洛伐克的情況為例，上一任政府因為對中國有更正面的看法，所以在任期內投入大量政治資本發展與中國的關系，所以在政治上，斯洛伐克與台灣的關系也因此受到影響。然而，由於當時台灣企業在斯洛伐克的投資已開始運行，所以台灣企業仍持續對該國經濟做出正面的貢獻。

他指出：「但在斯洛伐克政權轉移後，我們看到現任政府也改變了對中國的態度，這也顯現出政治變革能消除過去10年中國對斯洛伐克帶來的影響。但如果代表前政府的政黨再次上台的話，類似的情況也可能發生在台灣身上。」

狄雨霏認為，如果台灣想更進一步提升與歐洲國家的關系的話，除了透過經貿交流來深化雙邊關系，也應該考慮在文化與軟實力的領域有更多作為。她說：「看看韓國的魷魚游戲對西方國家產生的影響，其實台灣也可以做更多這樣的事。」

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