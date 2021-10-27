歐洲議會代表團爆下周祕密訪台 領隊曾被中國制裁
根據「南華早報」報導，由歐洲議會多名議員組成的代表團計畫下周初訪台，代表團領隊則是法國議員萊克斯曼（Raphaël Glucksmann），他3月份才因批評中國遭到北京當局制裁。
報導中引述知情人士稱，代表團將與台灣政府高級官員會面，包括台灣法務部、外交部官員，還會與台灣數位政務委員唐鳳會面，及出席台灣立法院的會議。
報導指出此次訪問正值兩岸關係緊張局勢加劇，也是歐盟與中國更廣泛關係的「微妙時刻」，同時鑑於「安全風險」，歐洲議會人員已發誓對行程細節保密，甚至收到電子郵件要求他們在成形前不要討論。
台灣外交部長吳釗燮目前人在歐洲，將於29日在羅馬G20峰會前與政要會面。此外，報導中還知悉一份邀請函，其內容顯示，台灣外交部政務次長曾厚仁將於11月3日主持晚宴「接待歐盟『外國干預全民主程序歐盟特別委員會』（European Parliament's Special Committee on Foreign Interference in All Democratic Processes）」。
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