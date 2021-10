歐洲議會代表團爆下周祕密訪台 領隊曾被中國制裁

根據「南華早報」報導,由歐洲議會多名議員組成的代表團計畫下周初訪台,代表團領隊則是法國議員萊克斯曼(Raphaël Glucksmann),他3月份才因批評中國遭到北京當局制裁。

報導中引述知情人士稱,代表團將與台灣政府高級官員會面,包括台灣法務部、外交部官員,還會與台灣數位政務委員唐鳳會面,及出席台灣立法院的會議。

報導指出此次訪問正值兩岸關係緊張局勢加劇,也是歐盟與中國更廣泛關係的「微妙時刻」,同時鑑於「安全風險」,歐洲議會人員已發誓對行程細節保密,甚至收到電子郵件要求他們在成形前不要討論。