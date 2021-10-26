土耳其總統厄多安收回「驅逐令」 外交風波落幕？

上周六，土耳其總統厄多安宣布，包括德國和美國在內的十國駐土耳其大使將被視為「不受歡迎者」，並向土耳其外交部做出了指令。通常情況下，被宣布為「不受歡迎者」的外交官將會被驅逐出境。但在本周一（10月26日）的一次內閣會議後，厄多安稱有關國家大使已同「詆毀」土耳其國家的言行拉開距離，他相信，後者今後將在「涉及土耳其主權的表態上更謹慎行事」。

本周早些時候十個國家駐土耳其大使聯合發布的一份聲明，要求當局釋放活動人士卡瓦拉。這名64歲的土耳其企業家、文化資助人從2017年至今一直被拘禁，盡管2019年歐洲人權法院（EGMR）已經要求土耳其將其釋放，但是安卡拉一直對此裁決置若罔聞。

外交挑釁掩蓋國內問題？

德國漢堡的土耳其問題專家約平（Charlotte Joppien）分析認為，厄多安掀起這場外交風波，目的是轉移人們對內政問題的注意力。她指出，厄多安的民意支持度過去數月一路走低，因此面臨巨大壓力。獨立民調機構Avrasya的數據顯示，厄多安的正義於發展黨（AKP）的支持率已跌破30%。

造成這一發展的首要原因是糟糕的經濟狀況。土耳其目前的通貨膨脹率高達20%，貨幣裡拉不斷貶值，腐敗蔓延。本周一土耳其裡拉的匯率一度跌至一美元兌9，59裡拉。其後果顯而易見：土耳其依賴的重要進口商品價格越來越高；很多土耳其人難以支付美元貸款；日常生活消費成本上漲。

無論是關押德國記者於切爾（Deniz Yücel）引起的外交風波，還是同美國和法國就奧斯曼帝國時期對亞美尼亞人「民族屠殺」的爭議，厄多安並不是第一次通過對外高調喊話，以調動國內的支持者。他總是指責外國壓制土耳其、媒體散布不實報道。這一策略的目的是，調動有民族主義傾向的土耳其人同仇敵愾，一致對外，同時迫使反對黨也轉向民族主義路線。

厄多安還有什麼牌？

但這一次，倒逼反對派的策略似乎沒有奏效。土耳其最大反對黨共獲人民黨（CHP）領導人Kemal Kilicdaroglu批評厄多安的做法是為自己政策不力造成的經濟敗局找借口。另一個反對黨未來黨領導人、曾在厄多安政府任外長和總理的達武特奧盧（Ahmet Davutoglu）則表示，厄多安關心的既不是卡瓦拉也不是司法獨立，而是挑釁分化。

盡管面臨國內指責和國際壓力，厄多安還有其它的施壓可能，例如讓作為北約成員的土耳其更加接近俄羅斯。土耳其已經不顧北約盟國的反對和美國的明確要求，從俄羅斯購買了S-400對空防御系統。華盛頓因此拒絕向土耳其提供F-35戰鬥機。現在厄多安在考慮，除其它防空系統外，再購買俄羅斯的戰鬥機。這可不是一個小籌碼，畢竟在北約成員中，土耳其軍隊的規模僅次於美國。

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