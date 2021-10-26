更年輕、更多元 德國新一屆聯邦議院登場

德國聯邦議院大選一個月後，新當選的736名議員周二首次召集，舉行新一屆議院組成會議。

由於基民盟、基社盟組成的聯盟黨在大選中失利，基民盟籍的老議長朔伊布勒不得不卸任。作為聯邦議院現今第一大黨的社民黨，已經提名該黨議會黨團副主席貝爾貝爾·巴斯（Bärbel Bas）擔任新議長。在外交禮節上，德國聯邦議院議長是國家第二號人物，地位僅低於聯邦總統，高於聯邦總理和聯邦參議院議長。巴斯當選後將成為德國第三位聯邦議院女議長。

最年輕的議員23歲

本屆聯邦議員平均年齡47.5歲，低於上屆。最年輕的是兩名綠黨議員：同為23歲的艾米婭‧菲斯特爾（Emilia Fester，生於1998年4月28日）和尼可拉斯‧瓦格內爾（Niklas Wagener，生於1998年4月16日）。

由議員年限最長者揭幕

本屆議會中年齡最大的議員是80歲的選項黨政治家高蘭德（Alexander Gauland）。以前的慣例是由年紀最大的議員為新一屆聯邦議院揭幕，但從2017年起則改為由擔任議員年限最長的人享有這一殊榮。此次為新一屆議院揭幕的正是卸任老議長朔伊布勒，79歲的他擔任聯邦議員已經長達49年。

女性比例增加4%

本屆聯邦議院是歷屆議院中人數最多的一屆，為736名。上一屆為709名。女性在本屆聯邦議員中佔比34.7%，比上一屆高出4%。值得一提的是聯邦議院首次出現變性女議員：44歲的特莎‧甘瑟爾(Tessa Ganserer)和27歲的斯拉維克（Nyke Slawik），她倆都來自綠黨。

83人有移民背景

本屆聯邦議員的背景也更加多元化。至少有83名議員有移民背景，尤其在左翼黨和社民黨中。阿韋特‧特斯法伊蘇斯（Awet Tesfaiesus）、阿曼德‧佐恩（Armand Zorn）和卡蘭巴‧迪亞比（Karamba Diaby）是三名進入聯邦議院的非洲裔德國人。

律師仍最多

大多數聯邦議員都有大學文憑，少數擁有職業培訓文憑。本屆聯邦議員中，職業為律師的仍然最多，佔14.8%，4.6%是政治學者。職業為醫生的聯邦議員有13名，佔比1.8%。企業家為10人，佔比1.4%。本屆聯邦議員中有5人職業為護士或護工。從事幼教和農業生產的聯邦議員各為4名。此外還有1名消防隊員。

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