埃及總統鬆口 結束四年半緊急狀態

埃及長達四年半的全國緊急狀態解除！埃及總統塞西於26日表示，埃及已經成為安全且穩定的綠洲，他宣布解除埃及所有區域的緊急狀態。該國曾在緊急狀態下藉機打壓異議人士，並與西奈半島的伊斯蘭國武裝分子發生武裝衝突，近期已取回該地的主導權。

緊急狀態解除

《紐約時報》報導，塞西於26日宣布解除長達四年半的全國緊急狀態。因2017年埃及北部城市教堂發生恐怖主義的炸彈襲擊後，埃及會議表決通過，每三個月更新緊急公告。而後，埃及多次延長緊急狀態至今。

埃及最近一次的緊急狀態自7月24日凌晨 1 點起，再延長三個月。《阿拉伯新聞》報導，總統塞西稱，本次延長是為「警察與武裝部隊在必要情況下，可即時應對恐怖主義的危險，並保護公民的生命安全和私人財產。」此外，埃及的緊急狀態賦予埃及當局逮捕和打擊國家敵人的權力。在塞西領導下，政府對政治異見人士的鎮壓擴大，多年來鎮壓許多自由派和伊斯蘭派的反對者。

已鎮壓西奈半島

埃及安全部隊長年在西奈半島北部與伊斯蘭國武裝分子鬥爭，近日才逐漸讓當地局勢穩定下來。據《路透社》報導，埃及西奈半島北部邊境出現許多瞭望塔、檢查站和軍隊哨所，軍隊開著裝甲車在鋪砌的道路上巡邏。分析專家指出，埃及軍方已確保在西奈半島的統治地位。

安全分析師奧德表示，當地恐怖攻擊的次數在過去三到四年中持續下降。資料顯示，相比2017 年共出現 166 起槍擊事件和 187 起炸彈襲擊，今年至今分別僅有 17 起與 39 起，發生數量已大幅下降。

【更多精采內容，詳見 】