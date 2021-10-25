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陸俄巴西領袖不來 英相坦言COP26可能失敗
俄國總統普亭、中國大陸國家主席習近平和巴西總統波索納洛都已宣布，不會出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），墨西哥總統羅培茲、南非總統拉馬佛薩和日本首相岸田文雄尚未證實自己會出席。
英國首相強生25日在首相府記者室對一群兒童說，由於俄國、大陸和巴西領袖不參加，他擔心COP26氣候峰會可能會「失敗」，為期13天的峰會結果如何「很不確定」。
強生說：「我們需要盡可能多的人為淨零碳排努力，才不會在本世紀中葉前製造太多碳。這場峰會將非常非常困難，我很擔心會失敗，無法達成我們需要的共識。」
10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26是自巴黎峰會以來規模最大的氣候會議，預計將有120多位各國領袖和約2.5萬名代表出席，一般認為，這個會議是制定全球減排目標以減緩暖化的關鍵。
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