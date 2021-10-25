快訊

高雄一夜連2起大火！鳥松工廠已燒1小時 恐波及鄰近廠區

屏東傳隨機傷人！男子酒醉持石塊、木棍攻擊 釀1死1傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸俄巴西領袖不來 英相坦言COP26可能失敗

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
英國首相強生25日說，由於俄國、大陸和巴西領袖不參加，他擔心COP26氣候峰會可能會「失敗」。（美聯社）
英國首相強生25日說，由於俄國、大陸和巴西領袖不參加，他擔心COP26氣候峰會可能會「失敗」。（美聯社）

俄國總統普亭、中國大陸國家主席習近平和巴西總統波索納洛都已宣布，不會出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），墨西哥總統羅培茲、南非總統拉馬佛薩和日本首相岸田文雄尚未證實自己會出席。

英國首相強生25日在首相府記者室對一群兒童說，由於俄國、大陸和巴西領袖不參加，他擔心COP26氣候峰會可能會「失敗」，為期13天的峰會結果如何「很不確定」。

強生說：「我們需要盡可能多的人為淨零碳排努力，才不會在本世紀中葉前製造太多碳。這場峰會將非常非常困難，我很擔心會失敗，無法達成我們需要的共識。」

10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥舉行的COP26是自巴黎峰會以來規模最大的氣候會議，預計將有120多位各國領袖和約2.5萬名代表出席，一般認為，這個會議是制定全球減排目標以減緩暖化的關鍵。

強生 巴西 岸田文雄

延伸閱讀

氣候變遷因應之道 以色列定為國安優先事項

裴洛西：民主黨幾乎對支出法案達成共識 掃除表決障礙

發展和減排誰優先？北京提出「安全降碳」

全球碳市場計畫 邁大步

相關新聞

陸俄巴西領袖不來 英相坦言COP26可能失敗

俄國總統普亭、中國大陸國家主席習近平和巴西總統波索納洛都已宣布，不會出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP...

菲律賓總統參選人替補期限近 薩拉頻會政治盟友

明年菲律賓總統大選登記已截止，總統杜特蒂長女薩拉未登記參選，但11月15日前，仍可替補成為總統候選人。薩拉近日頻會小馬可...

不滿法媒報導共機擾台 中國戰狼外交槓上記者

法國費加洛報日前刊登分析台海議題報導，引起中國不滿，中國使館今天發聲明表示法媒「大肆渲染中國入侵」，要求法國記者「恪守職...

新書「習近平傳」對習有褒貶 德國讀書會因陸干預取消

法國國際廣播電台報導，德國慕尼黑Piper出版社最近推出德文新書「習近平傳」，介紹中國大陸國家主席習近平，原定27日在漢...

蘇丹政變軟禁總理解散政府 民主轉型更艱難

蘇丹軍方25日發動政變，逮捕總理哈姆杜克和多名閣員，解散政府，並宣布全國進入緊急狀態，使蘇丹原已脆弱的民主轉型過程更為艱...

俄情報局挑戰拜登政府 對美逾2萬次駭客攻擊

紐約時報報導，微軟公司24日指出，俄國情治單位「對外情報局」再度挑戰美國拜登政府，對數以千計美國政府單位、企業和智庫發動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。