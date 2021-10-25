蘇丹發生軍事政變 臨時政府被解散

（德國之聲中文網）據報導，星期一清晨，蘇丹過渡政府至少有五名高級文職成員在家中被逮捕。新聞部報告說，總理哈姆杜克在拒絕發表解散過渡政府的聲明後，被武裝人員帶到了一個未知地點。

未經證實的消息稱，首都喀土穆機場被關閉。互聯網和電話網絡也被暫時切斷。國家廣播公司報導，士兵已經控制了該辦公大樓，並逮捕了一些工作人員。

蘇丹最高級別的軍事代表阿卜杜勒‧法塔赫‧布爾漢將軍（Abdel Fattah al-Burhan）在電視講話中宣布解散臨時政府，並稱在發生「混亂和暴力」後，這一步驟很有必要。他同時宣布國家進入緊急狀態，並承諾組建一個由 「稱職的人」組成的新政府。他說，軍隊將推進向民主過渡，目標是在2023年7月的選舉後將國家的領導權移交給一個文職政府。

據多個消息來源稱，一些攜帶蘇丹國旗的人走上喀土穆街頭，點燃輪胎設置路障。總理哈姆杜克辦公室呼籲人民通過 「一切和平手段」進行示威，「從盜賊手中奪回革命」。路透社報導說，軍隊和一支快速部隊已開始驅散抗議活動。

國際社會呼籲對話

蘇丹政變引發了國際關注。美國表示「深感震驚」，並威脅要暫停對蘇丹的援助。美國駐該地區特使傑弗裡‧費爾特曼（Jeffrey Feltman）說，暴力政變將破壞人民的民主努力，是「完全不可接受的」。

聯合國蘇丹問題特使沃爾克‧珀特斯（Volker Perthes）也表示關切，並呼籲雙方進行對話。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）呼籲立即停止政變。他說，蘇丹人民一直在為結束獨裁統治和爭取民主變革而奮鬥，政治領導人必須通過和平對話解決分歧。

中國外交部發言人汪文斌表示，中方關注蘇丹局勢的最新發展，呼籲蘇丹有關各方通過對話解決分歧，維護國家和平與穩定。他稱，目前中國駐蘇丹使館運轉正常。中方將繼續密切關注蘇丹局勢發展，採取必要措施，保障中國在蘇機構和人員安全。

政局動盪

2019年4月，蘇丹長年的鐵腕統治者奧馬爾‧巴希爾總統(Omar al-Baschir)被推翻，總理哈姆杜克領導的所謂主權委員會接管了國家事務，由軍方和平民分享權力。從那以後，這個東非國家一直處於脆弱的過渡階段，高通貨膨脹、經濟困境和深刻的政治分歧導致局勢進一步惡化。

最近幾周，各種團體多次舉行抗議活動。一方要求立即建立一個純粹的文職政府，另一方則要求軍方解除目前的臨時政府。此外，巴希爾的支持者曾多次試圖削弱或推翻現政府。

去年3月，哈姆杜克的車隊遭到了不明身份者的槍擊。哈姆杜克倖免於難。上個月，大約40名軍官發動了一次未遂政變。

（法新社、美聯社、路透社、新華社）

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