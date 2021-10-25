烏龍！神學士沒殺阿富汗女子排球選手 疑未婚夫家下手

日前多間外媒報導，神學士（或譯塔利班）本月斬首阿富汗女子青年排球選手瑪加賓．哈基米（Mahjabin Hakimi），還在社群媒體發表血淋淋的頭顱照，甚至威脅女子家屬不可外傳消息，而該名女子的教練也出面證實消息。

然而，案情迎來大逆轉，事實查核網站Alt News通知當初報導這項消息的外媒，這名女子其實早就在神學士8月接管阿富汗前就身亡，死因究竟是自殺還是他殺尚無定論。但哈基米遭神學士斬首的消息是誤傳。

哈基米的家屬透露，哈基米早在8月6日就去世，當時陳屍在位於首都喀布爾未婚夫家的浴室，未婚夫聲稱哈基米是自殺身亡，「但我們懷疑是未婚夫家下手」。哈基米早在去年訂婚後就一直住在未婚夫家，曾因獲得美國獎學金而因準公婆起衝突。

Alt News找到哈基米的兄弟今年8月7日在臉書將自己的大頭貼，換成黑白照片，而更換照片動態下方有多達百則以波斯語寫的哀悼留言。哈基米的兄弟也在今年8月9日發文表示：「親愛的姊妹，我永遠以妳為傲。」

Alt News也找到哈基米的墓碑，上面寫著以波斯曆記錄她死於1400年5月15日，得年25歲，換算為西元就是2021年8月6日。