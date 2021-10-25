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南韓京畿道知事李在明辭職 專心備戰總統大選
南韓執政黨共同民主黨總統候選人、京畿道知事李在明25日舉行記者會宣布辭去道知事一職，專心備戰總統選舉。
韓聯社報導，李在明表示，就像京畿道成為大韓民國的標竿，他力爭把南韓打造成世界的標竿。
他說，公職不是權力而是責任，他作為公職人員，為兌現向京畿道選民許下的承諾盡職盡責。李在明承諾，他將為五千萬國民服務，雖然深感責任重大，但將認真履行自己的職責和使命，務必將南韓打造成公平公正的國家。
李在明從2018年7月起擔任京畿道知事。南韓總統大選定明年3月9日投票。李在明的任期還剩8個月，依法他至少要在投票日前90天、也就是12月9日辭去公職，但為了配合黨內高層要求，決定提前辭去道知事職務。
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