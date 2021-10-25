南韓京畿道知事李在明辭職 專心備戰總統大選

美國總統拜登在上任9個月後支持度大跌，而且是全面性的，不論男性或女性，非裔或白人，Z世代或嬰兒潮代，連民主黨支持者都對他不滿，不過，中間選民和西語裔對他的滿意度下滑幅度最大。根據蓋洛普最新民調，拜登的支持度自6月以來下滑了14個百分點，跌至42%。分析家指出，美國總統在上任9個月後民調下滑不稀奇，因為這時候新總統的「蜜月期」已經過了，不過，拜登在近代歷任總統中仍屬於後段班，只比前任川普好一點。

2021-10-25 15:15