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以色列再拓屯墾區 各國抗議卻難阻止

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
以色列近日又宣布新的約旦河西岸屯墾方案，引發巴勒斯坦與約旦的不滿。（Photo by Diego Delso on Wikimedia under CC ASA 3.0）
以色列近日又宣布新的約旦河西岸屯墾方案，引發巴勒斯坦與約旦的不滿。（Photo by Diego Delso on Wikimedia under CC ASA 3.0）

連美國都無法阻止以色列的拓墾計畫！以色列政府24日公布最新的拓墾計畫，將往約旦河西岸再新建1300戶住宅，引發巴勒斯坦與約旦抗議，不滿以色列非法侵占。雖然美國國務院對此表示擔憂，但以色列自川普時期與周邊阿拉伯國家改善關係後，目前在鄰國反彈聲浪不大下，這次拓墾恐難以阻止。

新增1300戶住宅

根據《半島電視台》報導，以色列居住與建設部24日公布最新的約旦河西岸拓墾計畫，來自聯合內閣極右派政黨「新希望黨」的部長埃爾金表示，括墾行動有助於猶太復國主義更加壯大。但這也引發巴勒斯坦總理阿什塔耶不滿，要求將此侵犯性的政策撤銷。

《德國之聲》提到，雖然美國國務院發言人普萊斯近日對以色列的拓墾計畫表示高度關切，希望以巴雙方能夠停止互相挑釁的行為，並試圖建立經過協商後的兩國關係，不過以色列仍一意孤行。目前約有47.5萬猶太人居住在西岸屯墾區，巴勒斯坦與約旦宣稱這些人違反國際法，非法侵占巴國領土。

各方難擋拓墾

反拓墾團體「現在和平」也不滿指出，雖然以色列看起來出現政權輪替，過去非常支持屯墾的總理納坦雅胡雖然下台了，但繼任的班內特卻還是要侵占約旦河西岸，這根本不是「政權輪替」，他們呼籲聯合內閣內的工黨與梅雷茲黨（偏左派）要讓內閣內的右派們懸崖勒馬。

不過以色列巴伊蘭大學的政治學教授海林格分析，聯合內閣由8個政黨所組成，立場從極左、中間到極右都有，班內特需要向選民展現保衛國土的意志，才能穩固他的地位與聯合內閣的穩定，因此即使有左派入閣，他還是要這樣做；以色列也會以在屯墾區工作給較高薪水，降低巴勒斯坦人反抗意願。

另外，在美國前總統川普時期，替以色列進行外交關係正常化的努力下，中東國家從阿聯酋、巴林、蘇丹與摩洛哥都與以色列建立邦交，沒有建交的也降低了敵意，加上美國也未以強制措施要求以色列停止屯墾，也讓外界擔心以色列的拓墾將難以阻止。

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