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土耳其總統厄多安驅逐10國大使 強碰西方拉抬大選聲勢

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
土耳其異議人士卡瓦拉未定罪就遭關押四年。（法新社）
土耳其異議人士卡瓦拉未定罪就遭關押四年。（法新社）

土耳其總統厄多安下令驅逐10個西方國家的大使，抗議他們要求釋放異議人士卡瓦拉。BBC報導，部分分析家認為，土耳其將於一年半後舉行大選，厄多安此舉可能是為了展現強硬對待西方的姿態以拉抬聲勢，只是說說而已，不會真的去做，但也有分析家認為厄多安會說到做到。

卡瓦拉案一直是土耳其與西方盟友之間的緊張來源。土耳其被指用刑法對付異議者，違反法治原則，卡瓦拉案就是一例。

卡瓦拉是提倡民主和言論自由的生意人。厄多安指控他支持2013年反政府示威，認為這些示威意在扳倒自己的政權，所以認定呼籲釋放卡瓦拉的人都希望自己下台，強烈回應並不令人意外。

土耳其官員告訴BBC，不知道卡瓦拉案何時開審。如果開審，這10國料將抗議，其中一些國家是土耳其重要貿易夥伴，這將衝擊疲弱的土耳其經濟。

厄多安近來在國內外遭遇多重挑戰。「防制洗錢金融行動工作組織」認為土耳其未能適當打擊洗錢和資助恐怖組織的活動，將土耳其列入觀察名單。厄多安通過反恐法，但防止洗錢組織並不滿意，而且批評者說，新法主要目的不是反恐，而是打擊親庫德族和提倡人權的非政府組織。

厄多安23日出手打擊卡瓦拉，讓投資人擔心土耳其與西方衝突加劇，以致土耳其里拉對美元進一步貶值。政治風險諮詢公司歐亞集團指出，厄多安可能「使土耳其經濟陷入他自己製造的危機」。

土耳其 厄多安

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