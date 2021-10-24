土耳其總統厄多安驅逐10國大使 掌權19年來與西方最嚴重衝突

土耳其總統厄多安23日下令驅逐美國等10個西方國家的大使，因為這些大使聯名要求土耳其當局釋放被關押的異議人士卡瓦拉。被點名的大使當中，7國是土耳其的北約盟邦。如果厄多安果真驅逐這些大使，將是他掌權19年來與西方國家的最嚴重齟齬。

64歲的卡瓦拉是慈善家和社運人士，因為被控涉及2013年全國各地反政府示威，2017年起未定罪就遭關押，去年獲判無罪後，無罪判決立即被推翻，並加上涉及2016年未遂軍事政變的新罪名。卡瓦拉否認不法。厄多安的批評者說，卡瓦拉案是厄多安鎮壓異議者的典型例子。

美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威和紐西蘭大使18日發表聯合聲明，批評土耳其當局「持續拖延」審理卡瓦拉案，「為土耳其司法體系的民主、法治和透明性蒙上陰影」，要求「公正快速解決」卡瓦拉案，並立即釋放他。土耳其外交部19日召見這些大使，抗議這分聯合聲明「不負責任」。

厄多安23日在西北部城市艾斯基瑟希向群眾發表演說時表示，卡瓦拉是匈牙利裔美國億萬富豪索羅斯「在土耳其的特工」，他說，「我已向我們的外交部長下達必要指令，並說明必須做的事：立即宣告這十位大使為不受歡迎人物，必須馬上處理好此事。」

厄多安對歡呼的支持群眾說：「哪天他們不再理解土耳其，就得離開。」

卡瓦拉近日在監獄告訴法新社，厄多安想把反對他政權的聲浪歸咎於外國勢力操控，「而我就是所謂與外國勢力合作的人，所以如果把我放了，就會削弱這個謊言」。

路透報導，消息人士說，土國內閣會議25日將討論驅逐大使問題，有可能讓事態降溫，以避免外交後果。厄多安已表示，他將在本周末的20國集團峰會和美國總統拜登會面。

美國國務院說，他們已得知消息，正在要求土國外交部說明。一些歐洲國家23日深夜說，尚未接獲土耳其的正式通知。

挪威表示，大使館未接獲來自土耳其當局的任何通知。挪威外交部首席發言人表示，「我們的大使並未做出應該被驅逐的任何事情」，並稱土耳其完全知悉挪威的觀點。

發言人又說：「我們將會持續呼籲土耳其，遵從民主基準以及法治，按照歐洲人權公約，土耳其承諾會履行那些義務。」