空前挑釁！僅隔4天 中俄軍艦又通過大隅海峽繞日本一圈

日本經濟新聞報導，中國和俄羅斯的10艘軍艦18日經過日本北部海上咽喉點津輕海峽（Tsugaru Strait）後，僅隔4天，22日又通過日本南部的咽喉點大隅海峽（Osumi Strait），等於把日本繞了一圈，此舉為空前的挑釁行動。

日本防衛省發表聲明指出，中國和俄羅斯的10艘軍艦，22日通過鹿兒島縣大隅半島與種子島之間的大隅海峽進入東海。聲明說，這是中俄軍艦首度聯合通過大隅海峽。

這10艘軍艦與18日通過津輕海峽的是同一批，中國和俄羅斯各有5艘。

報導指出，大隅海峽和津輕海峽一樣，只有距岸邊3海里為日本領海，不同於一般的12海里經濟海域，因此，3海里以外都是國際水域。

據說這是「冷戰」的遺物，是為了讓配備核武的美國軍艦通過日本各海峽，不致違反日本禁止核武進入領海的「非核三原則」。

日本總共有5個僅宣稱3海里領海的咽喉點，另外3個為北海道與俄國庫頁島之間的宗谷海峽，以及日本與南韓之間的對馬海峽的東部和西部。

日本防衛省並指出，中俄艦隊通過大隅海峽後，23日上午在長崎縣男女群島南南東方約130公里海域，中國最先進刃海級（Renhai class）飛彈驅逐艦「南昌號」上一架直升機起飛，促使日本航空自衛隊戰鬥機緊急升空因應，但那架直升機未侵犯日本領空，其後降落在驅逐艦上。