忽略能源命脈 西方恐助長超危險普丁

歐洲天然氣命脈抓在俄國手中，若德國在歐洲能源危機下、選擇啟用俄國提案的新天然氣管線，藉此緩解國內缺少天然氣的問題，將間接證明西方能源政策的失敗，也可能成為俄國總統普丁政策「正確」的籌碼，助長其對外侵略的野心，與西方抗爭的意識。

不增產拚新管線

歐洲國家仰賴俄國提供天然氣，相關管路、能源命脈形同掌握在俄國總統普丁手中，近期的天然氣能源短缺凸顯了此類超高地緣依賴下的經濟風險，且為歐洲國家帶來地緣政治危機。

俄國先前曾嚴正否認透過減少天然氣出口干涉歐洲能源，普丁甚至承諾要提供協助，但 CNBC 報導指出，俄國並不急於增加天然氣供給量，俄國當局正在力拚讓德國批准充滿爭議的北溪 2 號天然氣管道商轉，若能成功，該管道將讓俄國的天然氣直通德國。

新線啟用地緣加強

北溪 2 號天然氣管道似顯然對目前的歐洲能源危機大有幫助，普丁曾在電視節目上表示，「如果德國監管機構明天批准供應，175億立方米的供應將在後天開始」，並將能源危機與價格飆漲歸因於歐洲能源政策失當。

然而，若德國監管部門放行北溪 2 號天然氣管道，多數分析師都認為，俄國對歐洲的地緣影響將再度擴大，並為其帶來極大的經濟效益，且 CNN 指出，該管道的啟用也間接證明了普丁對歐洲能源危機的指控、向其國內民眾證實：西方一直在犯錯、是不可依賴或信任的。

對於過去的俄國而言，此類論述較偏於「自保」的目的，俄國為了避免遭受西方政府、非政府組織批判，會極力在國內推行這樣的說法，但在普丁任內，這樣的論述變得更有攻擊性，意味著俄國是「正確的」，降低民眾對其對外擴張措施的質疑，包括吞併克里米亞、挑起北約和土耳其之間的緊張局勢等。

倫敦大學學院名譽教授加萊奧蒂解釋，對於普丁一代的俄國人來說，「俄國仍在與西方抗爭」；英國皇家戰略研究所研究員賈爾斯指出，俄國在一連串政治活動下變得「更開放與直接」；愛沙尼亞國防軍前指揮官裡霍特拉斯則直言，普丁是個機會主義者，且樂見歐洲變得支離破碎。

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