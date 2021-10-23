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美中央司令部：美軍空襲擊斃蓋達組織高級領導人
美國中央司令部發言人10月22日發布聲明表示，美國軍方於敍利亞的一次無人機空襲中擊斃了蓋達組織高級領導人馬塔爾（Abdul Hamid al-Matar）。
美國陸軍少校里格斯（John Rigsbee ）發表聲明稱：「擊斃這名蓋達組織高級領導人，將削弱這個恐怖組織進一步策劃和實施全球襲擊，以威脅美國公民、我們的合作伙伴和無辜平民的能力。」
本次空襲發生的兩天前，美國位於敍利亞南部的一個前哨遭到襲擊，目前尚不清楚美國這次空襲是否為報復行為。
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文章授權轉載自《香港01》
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