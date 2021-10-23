聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞歷鮑德溫稱：事前副導稱道具槍可以安全使用 不知道載有實彈
好萊塢演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）拍攝電影時用道具槍意外槍殺攝影指導，導演受傷。根據聖菲縣的法院文件，意外發生之前，副導演將已經上膛的槍交給亞歷鮑德溫，並稱槍可以安全使用。副導演不知道道具槍載有實彈。
調查員10月22日取得手令，搜查事發的電影《Rust》拍攝場地，並檢視拍攝所用的攝影機、底片、記憶卡或其他影片錄像機。事發時候亞歷鮑德溫染血的戲服同樣是案件的證據。調查員還取走其他道具槍和彈藥。
根據探員提交法院的書面證詞，槍是由電影的軍械士準備，放於片場的一架小推車。副導之後從小推車拿起槍，交給亞歷鮑德溫，還對說他可以安全使用。
亞歷鮑德溫發射的子彈射中攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins）的胸口，並擊中身處後方的導演索薩（Joel Souza），導致他肩膊中槍。目前沒有人被起訴。
為求迫真，拍攝電影時或會用到真槍。真槍可以發出實彈或空彈。即使是空彈，近距離發射也可能致命。
《華爾街日報》引述知情人士報導，參與電影製作的工人曾投訴薪酬和待遇，不滿長時間工作、安全和住宿安排。本週較早前，攝製組曾罷工抗議。但未有證據顯示與今次的事件有關。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言