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亞歷鮑德溫稱：事前副導稱道具槍可以安全使用 不知道載有實彈

香港01 / 文．梁凱怡
新墨西哥州聖達菲聖達菲縣警長辦公室外的停車場上，心煩意亂的亞歷·鮑德溫 (Alec Baldwin) 被問及在聖達菲郊區拍攝電影《鐵鏽》(Rust) 的意外。美聯社
新墨西哥州聖達菲聖達菲縣警長辦公室外的停車場上，心煩意亂的亞歷·鮑德溫 (Alec Baldwin) 被問及在聖達菲郊區拍攝電影《鐵鏽》(Rust) 的意外。美聯社

好萊塢演員亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）拍攝電影時用道具槍意外槍殺攝影指導，導演受傷。根據聖菲縣的法院文件，意外發生之前，副導演將已經上膛的槍交給亞歷鮑德溫，並稱槍可以安全使用。副導演不知道道具槍載有實彈。

亞歷·鮑德溫（Alec Baldwin）事發後在新墨西哥州聖達菲聖達菲縣治安官辦公室外的停車場通過電話接受採訪情形。美聯社
亞歷·鮑德溫（Alec Baldwin）事發後在新墨西哥州聖達菲聖達菲縣治安官辦公室外的停車場通過電話接受採訪情形。美聯社

調查員10月22日取得手令，搜查事發的電影《Rust》拍攝場地，並檢視拍攝所用的攝影機、底片、記憶卡或其他影片錄像機。事發時候亞歷鮑德溫染血的戲服同樣是案件的證據。調查員還取走其他道具槍和彈藥。

根據探員提交法院的書面證詞，槍是由電影的軍械士準備，放於片場的一架小推車。副導之後從小推車拿起槍，交給亞歷鮑德溫，還對說他可以安全使用。

亞歷鮑德溫發射的子彈射中攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins）的胸口，並擊中身處後方的導演索薩（Joel Souza），導致他肩膊中槍。目前沒有人被起訴。

為求迫真，拍攝電影時或會用到真槍。真槍可以發出實彈或空彈。即使是空彈，近距離發射也可能致命。

《華爾街日報》引述知情人士報導，參與電影製作的工人曾投訴薪酬和待遇，不滿長時間工作、安全和住宿安排。本週較早前，攝製組曾罷工抗議。但未有證據顯示與今次的事件有關。

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文章授權轉載自《香港01》

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