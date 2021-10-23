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拜登承諾捍衛台灣 北韓：譴責美國無端插手台灣問題

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國總統拜登日前談及對捍衛台灣具有承諾，被北韓官員譴責美國無端插手台灣問題。（法新社）
美國總統拜登日前談及對捍衛台灣具有承諾，被北韓官員譴責美國無端插手台灣問題。（法新社）

美國總統拜登昨談及對捍衛台灣具有承諾，北韓官員譴責美國無端插手台灣問題，並指台灣形勢與朝鮮半島局勢並非無關，美國在台灣問題上的無端干涉恐進一步促進朝鮮半島局勢緊張。

據朝中社報導，北韓外務省副相朴明浩昨發表談話表示，「我們將美國在台灣問題上的霸權主義行為與朝鮮半島局勢聯繫起來，繼續保持警惕予以嚴密注視。」

拜登於美東時間21日參加有線電視新聞網（CNN）節目被問及「若中國攻擊台灣，美國是否會捍衛台灣？」拜登回答，「對，我們有此承諾。」白宮隨後表示，拜登並未宣布任何政策改變，美國的政策也沒有改變。

朝中社今報導朴明浩的談話指出，「近期，美國鼓吹中國不可分割的領土－台灣的獨立，正在加劇軍事緊張。」

報導指出，雖然美國表面上聲稱堅持一個中國政策，但實際上把台灣用做反華打壓工具、有事時壓制中國的前哨基地。

「台灣形勢與朝鮮半島局勢並非無關。」朴明浩表示，「美國在台灣問題上的無端干涉具有可能進一步促進岌岌可危朝鮮半島局勢緊張的潛在危險。」

朴明浩並說，駐南韓美軍兵力和軍事基地都在用於反華打壓工具，集聚在台灣周邊的美國及其追隨勢力的龐大兵力可能隨時投入到針對北韓的軍事作戰行動，這是眾所周知的事實。

美國 拜登 北韓

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