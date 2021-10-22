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遇刺案帶來的教訓 英國會議員會面選民將有護衛隨行
英國保守黨國會議員顏敏時（David Amess）15日在倫敦東方艾塞克斯郡利鎮（Leigh-on-Sea）一座教堂與選民會面時，遭25歲索馬利亞裔男子阿里（Ali Harbi Ali）男子持利刃刺中多次，傷重不治。
英國每日郵報報導，這起事件引起當局針對國會議員安危進行補救措施，讓他們在和選民會面時都會有一名「訓練有素且經過認證的安全人員」保護。
英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）和無黨派下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）聯名公開信警告國會議員，他們的人身安全受到「少數敵視他們的個人」威脅，並將「正視國會議員和其員工的人身安全」，表示「受過訓練且經過認證的安全人員將前往國會議員選區，陪同國會議員和選民會面」。
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