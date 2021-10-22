為因應阿富汗動亂事件 德國等5國倡議建立歐盟快速反應部隊

據德新社報導，德國、芬蘭、荷蘭、葡萄牙和斯洛文尼亞等五國在共同起草的倡議文本中指出，阿富汗新近發生的事件表明，歐盟必須有能力做出快速有力的行動。因此，有必要提高武裝部隊的可用性、戰備狀態、部署能力和作戰能力，並更好地利用歐盟成員國之間的軍事合作形式。

5國還倡議，激活歐盟條約中迄今從未使用的第44條來部署「意願聯盟」，以便將現有的歐盟戰鬥力量發展成為可以在短時間內部署的危機反應部隊。歐盟條約第44條允許有意願的成員國在其他非參與國允許的情況下開展安全活動。倡議寫道，新的危機反應部隊將具備太空和網絡能力以及航空運輸能力，並擁有特種部隊。

歐盟現有的戰鬥群包括兩支部隊，每支約1500人，處於待命狀態，士兵來自不同成員國，每六個月輪換一次。新倡議沒有就部隊的人員規模提出具體建議，但表示，陸軍部隊應達到一個旅的規模，也就是大約5000名士兵。

德國防長：快速反應部隊是為美國部隊提供補充

德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾本周五在接受德意志電台採訪時表示，儘管歐盟部隊在北約內部的運作離不開美國的支持，但反應部隊可以提供補充。她同時強調，該反應部隊並非是取代美國部隊。德國左翼黨立即譴責了這一計劃，稱領導人從阿富汗得出了錯誤的結論。該黨副主席普弗魯格（Tobias Pflueger）向德新社表示，「歐盟不需要一支新的干預部隊。歐盟應該是一個民事聯盟，阿富汗的問題在於，各國試圖通過軍事手段使一個國家民主化」。

本周五，北約30個國家的國防部長將在布魯塞爾舉行一年半來的首次面對面會談。主要議題包括進一步發展威懾力和防御能力以及對混亂的撤離阿富汗行動進行總結。尤其是法國呼籲歐洲人應當擁有更大的戰略自主權。

（據德新社、德意志電台）

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