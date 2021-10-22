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誤殺攝影指導！亞歷鮑德溫拍戲「擦槍走火」釀一死一傷

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
好萊塢68歲男星亞歷克鮑德溫驚傳在拍戲過程中用道具槍支誤殺攝影導演，整個劇組目前已暫停拍攝、配合調查中。美聯社
好萊塢68歲男星亞歷克鮑德溫驚傳在拍戲過程中用道具槍支誤殺攝影導演，整個劇組目前已暫停拍攝、配合調查中。美聯社

好萊塢68歲男星亞歷克鮑德溫（Alec Baldwin）驚傳在拍戲過程中用道具槍枝誤殺攝影指導，整個劇組目前已暫停拍攝、配合調查中。

多家外媒報導，亞歷鮑德溫近日正在新墨西哥州拍攝新片「Rust」，21日下午1點50分左右他手持道具槍枝進行拍攝，不慎開槍擊中現年42歲的女攝影指導哈金斯（Halyna Hutchins）以及另一名48歲的編劇蘇薩（Joel Souza），其中哈金斯立即被直升機送往醫院、最終不治身亡，而編劇蘇薩則被救護車送至另一家醫院治療。

目前警方未對任何與這起槍擊事件有關的人提出指控，同時開始調查、試圖從片場工作人員了解兩人被擊中的經過以及道具槍枝射出子彈的方式和種類，劇組也已經全面停工配合調查。

根據「IMDb」資料顯示，「Rust」講述一名13歲男孩在當地牧場主被意外殺害後、與關係疏遠的祖父一起逃亡的故事，定於今年10、11月拍攝，亞歷鮑德溫除了在片中飾演角色外，還身兼此片的製作人。

神王導演為現年42歲的哈金斯。截自Instagram
神王導演為現年42歲的哈金斯。截自Instagram

槍枝 槍擊

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