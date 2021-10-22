全球供應鏈瓶頸 G7貿易部長會議今登場預料無計可施
七大工業國（G7）貿易部長會議今（22）日將在英國倫敦舉行，預料會特別關注供應鏈問題惡化，導致通資膨脹上升且抑制經濟成長。不過專家說，他們並沒有什麼辦法能夠快速改善這個因為市場力量造成的困境。
東道主英國貿易部說，除了寄望趕快找出供應鏈瓶頸，7國貿易部長也將討論如何反抗保護主義、採納數位貿易準則等議題。
美國貿易代表戴琪周四在布魯塞爾，她說，供應鏈中斷是個「重大顧慮」，特別是短期內就會影響民眾每天的生活。
貿易專家表示，目前供應鏈危機沒有特效藥，關鍵環節要能矯正，都需要長時間。例如，投資港口基礎設施、分散供應商強化韌性，均無法短期完成。
Berkley Research Group總經理Harry Broadman說：「官員們箭筒裡只有很少的箭能應付這個問題。它最終是受消費需求驅使。」他認為，最多要花上6個月時間，才能讓大部分的物品短缺情況緩解。
Jefferies股票分析師預期明年下半年以前，供應鏈瓶頸可望明顯改善，理由是這個月中旬危機應該已經到頂點。10月中期是運送假期商品的截止時間，之後就可騰出空間來逐漸消化機械、汽車產品、家用品等其他產品的運送。
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