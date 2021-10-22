反擊外界質疑！捷克總統府曝「總統住院辦公影片」

捷克總統府辦公室21日公布一段總統齊曼（Miloš Zeman）的影片，證明齊曼一周前在醫院簽署法令召開新議會，試圖藉此反擊有關隱瞞齊曼住院嚴重影響國政的質疑聲浪。

根據報導，由於捷克8日至9日才剛舉行國會選舉，齊曼本應扮演「安定政局」角色，他卻在10日住進加護病房，讓人擔心國家在過渡空窗期無法順利運作，先前更有反對人士呼籲修憲、以避免權力過度集中，如今他們更加擔心政局不安會加劇。

齊曼住進加護病房後，其病情卻始終未對外界公布，院方與幕僚始終以「無權討論病情」為由拒絕公開說明，這讓捷克政局增加更多不確定性，如今這段影片是齊曼住院以來「首度曝光」。

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）18日引述醫院的報告，稱齊曼在加護病房期間「恐無法履行任何職務、而且很難在短期內重返工作崗位」。此外，21日的記者會上齊曼幕僚長米納爾（Vratislav Mynar）還駁斥外界對於隱瞞病情的質疑、並提出辯護。

米納爾公布眾議院議長馮德拉切克（Radek Vondracek）與齊曼在病房會面的影片，而且齊曼還簽署新議會於下月8日召開的法令。根據參議院本周公布的報告，院方13日已經向米納爾通報齊曼病情的嚴重性，米納爾則聲稱「齊曼在住院前就下令準備好相關需要簽署的文件」。

醫院的報告公布後，警方表示已經開始調查是否有任何犯罪行為、但未確定調查目標。