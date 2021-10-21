恆大危機：出售部分股權破局 中國稱「風險可控」

（德國之聲）中國房地產巨頭恆大原本計劃以約26億美元出售旗下物業管理公司多數股權，但因為「股東之間沒有達成共識」而破局，對身陷債務危機的恆大而言，無疑是雪上加霜，該交易原本能為恆大拿到一筆急用資金，以緩解財務燃眉之急。

中國恆大周三（20日）晚間表示，之前計劃將旗下盈利的子公司恆大物業的50.1%的股份，出售給競爭對手合生創展集團有限公司的一家子公司，該協議原定10月12日完成，但恆大沒有完成向該公司出售相應股權舉措。

中國恆大解釋，從證券及期貨事務監察委員會以外的其他方獲悉，受讓方合生創展不符合對恆大物業作出全面要約收購先決條件，故而該公司10月13日行使權利解除或終止該協議。

恆大物業在香港上市，根據香港的證券監管規定，買家要取得一家公司的30%或以上的股份時，必須向所有股東提出收購要約。

合生創展周三（20日）則在另一份公告中稱，該公司與恆大物業大股東方面訂立了相關協議，同意購買恆大物業股權，但賣方沒有按照該協議條款，完成向買方出售銷售股份。

消息人士向路透社透露，恆大被迫擱置向合生創展出售物業服務部門的股權，是因為該出售案未能獲得廣東省政府的批准。對此，恆大和廣東省政府皆未回應。

報導稱，恆大的一些國際債權人也反對這一交易。其中一名債權人說，他們也反對這項交易。如果公司在倒閉前出售資產，債權人就沒有那麼多錢可以收回。

自10月4日以來，中國恆大及其子公司和合生創展的股票均已停牌。

中國行長：風險可控

這項交易案的破局意味著恆大債務危機恐怕會持續，但中國官方則是對恆大信心十足。中國人民銀行網站周三（20日）公布行長易綱在2021年G30國際銀行業研討會的談話，針對恆大事件他表示，恆大風險是個案，有信心能把風險控制在一定範圍，避免發生系統性風險。

大陸國務院副總理劉鶴周三（20日）在2021金融街論壇年會致辭表示，目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正得到滿足，房地產市場健康發展整體態勢不會改變。

繼上個月底連續兩度錯過支付期限後，中國恆大10月11日再次未能履行一筆1.48億美元的債務利息。但與境外債相比，境內債則樂觀很多，消息人士透露，恆大集團旗下的恆大地產已在19日匯款支付所發境內公司債「20恆大05」的利息，金額為人民幣1.2億元。

中國恆大目前仍有3000多億美元的債務，其中包括近200億美元的未償美元債券。因恆大集團的規模之大，有專家擔心恆大危機會對中國經濟和其他地區造成風險。

恆大在周三（20日）提交的文件中表示，它將繼續實施「緩解流動性問題」的措施，並將盡最大的努力進行談判，與債權人協商續簽或延長借款，會竭盡所能與債權人協商延長其借款。

路透社報導稱，迄今為止，債權人表示，盡管恆大做了許多努力，但仍未與他們聯系。

（路透社、德新社、華爾街日報等）

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