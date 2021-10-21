美國准駐華大使：中國是「侵略者」 應助台灣自衛

（德國之聲中文網）獲提名出任美國駐中大使的前國務次卿伯恩斯（Nicholas Burns）周三（10月20日）在美國國會周三（10月20日）出席人事案聽證會。他向議員表示，中國為美國「最危險的競爭對手」，批評其對新疆丶西藏丶香港丶台灣的舉措，並指中國是一個「侵略者」，對印度丶日本及南海周遭等國家造成威脅。

他說：「中華人民共和國在新疆的種族滅絕，在西藏的濫權，對香港自治和自由的扼殺以及對台灣的欺凌都是不義的，必須停止。」

現年65歲的伯恩斯是一名職業外交官，他自1980年代進入美國外交圈，在共和黨及民主黨政府內都曾擔任過要職。美國前總統小布希時代，伯恩斯出任主管政治事務的國務次卿、並任美國駐北約大使。他也曾在前總統柯林頓時代擔任過美國駐希臘大使及國務院發言人。

隨著台灣海峽局勢升溫，在聽證會上伯恩斯也多次被參議員問及台灣議題。他譴責了最近中國戰機進入台灣防空識別區的行為，稱其「特別令人反感」。他重申華盛頓在台灣問題上堅持目前的「一個中國」政策是正確的，但同時也必須向北京破壞現狀的行動表示反對。

伯恩斯以香港為例，他說自己在1997年擔任國務院發言人期間，曾伴隨時任國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）赴香港，見證香港主權移交。

伯恩斯說，他特別記得中國領導人當時與他們會面，對香港人民、世上其他國家做出的承諾，但之後卻一一違背。他表示：「我們顯然不能相信中國會履行在台灣議題上所做的承諾。」

伯恩斯說，有鑑於中國對台灣的行為與言論，美國國會與行政部門「完全有權深化（美台）安全合作」、擴大對台灣提供武器。他建議，美國應把台灣變成一顆「難敲開的堅果」（a tough nut to crack，意指難以對付）、協助台灣提升不對稱防衛戰力。

「印太聯盟是抗衡中國關鍵」

面對美中競爭，伯恩斯說，在印太地區建立聯盟是對抗中國的關鍵。他贊揚美國總統拜登上個月宣布的與澳大利亞和英國的AUKUS聯盟可能是具有「變革性」的策略、並罕見的稱贊前總統特朗普及上一任國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）重振了美國與澳大利亞、印度、日本的四方安全對話。

同時他也認為，美中競爭將圍繞在經濟和技術實力上，而不是像冷戰時期一樣著重於軍事能力。

他說，美國要求北京遵守其第一階段貿易協議的承諾是正確的，並敦促國會通過與中國有關的、旨在提升美國國內關鍵領域（如半導體）競爭力的相關法條。他補充說，美國若能在經濟上與歐盟和日本聯合起來，將製造出有效的槓桿來抗衡中國。

伯恩斯認為，中國雖然是一個具有「非凡實力」的國家，但它在政治、經濟和人口方面也有弱點。他說：「我認為我們不應該誇大他們的實力，也不應該低估美國的實力。我們需要的是自信心，即美國是一個強大的國家。」

針對新冠疫情起源調查一事，伯恩斯也認為中國應負起責任、做出回應。他說，北京在新冠起源上一直在「搪塞」全世界，「我們不知道這個病毒是如何發起的，有很多種理論，而中國人需要回答這些問題。」

路透社報導，伯恩斯預計將輕松贏得兩黨參議員的贊譽。參議院外交委員會共和黨首席議員裡契（Jim Risch）說：「我認為，伯恩斯大使被任命為這一職位是合適的。」

參議院外委會今天召開聽證會後，會擇日就伯恩斯提名案進行表決，若通過會送交參議院審理，過半數參議員支持即會過關。

（路透社、美聯社、法新社、中央社）

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