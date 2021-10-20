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英國缺外交大師 COP26恐難有成

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
外界不看好英國總理強生作為主持人下的COP26，認為主持人應具有更強的外交能力。（網路截圖）
外界不看好英國總理強生作為主持人下的COP26，認為主持人應具有更強的外交能力。（網路截圖）

COP26 要成功，需要一位能夠向與會者證明各種氣候承諾將帶來政治與經濟效益的外交大師，但英國總理強森明顯不適任，專家嘆 COP26 很高機率將迎來失敗。評論者在衛報專欄指出，各國政治領導人在乎的是短期可以見效的政策與經濟措施，英國需投其所好，才有機會讓各國領導人做出氣候承諾。

英國外交力重要

2021 年 11 月登場的 COP26 將由英國主辦，這場會議若要成功，至少需要各國重要代表共同承諾、將全球暖化幅度控制在攝氏 1.5 度、而非巴黎協定中的攝氏 2 度，以及承諾在 2030 年前達到全球碳排減半等，其中沙烏地阿拉伯等經濟成長中的國家與中國等大規模使用煤炭推動經濟復甦的國家尤為重要。

政治評論家羅恩斯利在衛報專欄指出，英國作為東道主，關鍵作用在於「吸引並哄騙其他政府在減少溫室氣體排放方面做得更好」，但擔任主持人的強生因為英國脫歐、與其他歐洲領導人關係不佳，與美國、中國和印度領導人間的關係又很疏遠，使其在國際關係上是個可有可無的存在，幾乎不可能完成 COP26 應完成的任務。

他進一步指出，環保界與多數評論人士都不看好本次 COP26 的主因，在於這場會議的成功關鍵是主持人能否透過其出色的外交能力、向各國證明做出氣候承諾，能帶來經濟或政治上的效益，並以英國本身作為成功案例加強說服力，但強生在此方面的能力明顯不足，「COP26 注定讓地球失望。」

利己主義氾濫

雖目前科學界已經達成群體共識、認為人類活動與氣候變遷有不可分割的關係，但在政治上，獨立氣候智庫 E3G 主席伯克認為，政治更傾向於支持那些關於民眾生活成本與能源安全的爭論，因為這些論述可以在短期內成為經濟利益，若 COP26 的各項目標沒順應這些政客的需求，將無法讓各國做出任何承諾。

此外，CNN指出，在過去十年間，強國變得更加孤立且利己，川普的孤立主義是其中最為直接且直白的例子，對於這些國家而言，國家至上、利益至上，全球氣候變遷若沒能帶來利益，其國家領導者可能像川普一樣選擇退出相關行動。

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英國 強生 氣候變遷

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