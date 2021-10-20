學界認人類影響氣候 反對者失立足點

學術界全面認同人類行為造成氣候變遷，不願意承認氣候危機存在的團體與政客再也找不到科學立論依據！康乃爾大學主持的研究發現，近年氣候相關的學術論文中，99.9% 的論文認為人類的各項行為正在影響氣候，這項結果將有助減緩民間質疑氣候變遷、拒絕採取相應環保行動的聲浪。

學界終達共識

衛報指出，1991 年至 2012 年間發表的研究中，已有 97% 認為人類活動正在改變地球氣候，但仍有多達 3% 的學界人士對人類與氣候變遷間的關聯性持懷疑態度，因此也有許多民間團體主張，人類活動與氣候危機無關，美國總統川普與大多數美國民眾是其中的經典案例。

然而，康乃爾大學的一項最新統計發現，從 2012 年以來發布的 88,125 篇氣候相關論文數據集中，只有 28 篇懷疑氣候變遷與人類活動的直接關係；隨機抽取 3,000 篇發現，只有 4 篇對於「人類造成或影響氣候變遷」的論述持懷疑態度，換言之，大多都認同人類對氣候造成影響。

排碳大國認知重要

該研究的第一作者、康乃爾大學訪問學者萊納斯說，科學界沒有人懷疑是人為活動引起氣候變化，也代表著相關的爭論可以徹底結案，同時也呼應了聯合國政府間氣候變化專門委員會 8 月發表的觀點：「人類的活動已使大氣、海洋和陸地變暖。」

對於排碳大國、尤其是對氣候變遷深表懷疑的美國而言，這項共識尤其重要。據皮尤研究中心 2016 年的研究，只有 27% 的成年美國人認為，科學界大致認同氣候變遷與人類行為有關，其餘的民眾只是把氣候變遷當作假議題看待，資深共和黨人尤為如此。

萊納斯說，這項研究應該鼓勵那些拒絕承認氣候變遷與人類關聯性的政治人物重新審視自己的政策，且 Facebook 和 Twitter 上，還有許多反氣候變遷的活動者，就如同反疫苗者一樣，仍在缺乏科學基礎的情況下，散佈錯誤訊息，未來監管機構也可以評估是否要針對這些訊息做出規範。

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