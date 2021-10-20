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反擊中國脅迫 歐盟支持台灣、立陶宛

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）歐洲議會周一（10月19日）在法國史特拉斯堡舉行全體會議，並在會議中針對將在20日發布的「歐盟–台灣政治關係與合作」報告進行辯論。歐洲聯盟副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）說，中國軍機擾台危及歐洲利益，歐盟須加強與台灣的合作、確保台灣民主自由，並表示希望台灣成為歐洲芯片法案的重要伙伴。

「歐盟–台灣政治關係與合作」報告是歐洲議會第一份專門針對台灣所發布的立場文件。這份報告向歐盟委員會和成員國提出了一系列與台灣合作的建議，包括推動將位於台灣的歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」、支持台灣以觀察員身分全面參與國際組織、將台灣納入歐盟印太戰略以及展開歐盟台灣雙邊投資協定（BIA）影響評估及範疇界定等。

該報告獲歐洲議會最大黨派「歐洲人民黨黨團」 （EPP）的支持。但是值得注意的是，該報告將不具法律約束力。

9月28日，歐盟外交及安全政策代表博雷爾（Josep Borrell）曾向中國外交部長王毅表示，台灣是理念相近的重要經濟伙伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，但「不會承認其國家地位」。維斯塔格也說，希望在歐盟的一個中國政策下進一步與台灣接觸。

然而，歐盟的對台北的支持正逐漸提升。維斯塔格在會議上說：「我們已經看到中國的飛機多次越過中間線，侵入台灣的防空識別區。這些武力展示可能對歐洲安全和繁榮產生直接影響。」

維斯塔格稱，歐盟將深化與台灣的貿易和投資關係，並希望加強跟台灣在被稱為「新石油」的半導體等戰略領域上的合作。同時，歐盟也將繼續支持台灣建立於民主、法治、人權、開放社會和市場經濟之上的治理體系、加強歐台交流，例如透過在台北舉辦的歐洲投資論壇吸引台灣投資者。

歐盟反擊中國施壓立陶宛

與此同時，歐盟也向與台灣加強雙邊關係的立陶宛表示強力支持。「立陶宛和所有發現自己因做出中國認為具有攻擊性的決策而受脅迫的成員國需要我們的支持與聲援，」維斯塔格在議會上說，「歐盟將繼續對這些威脅進行反擊，並采取適當的措施進行應對。」

立陶宛近來與台灣關係升溫，不僅向台灣捐贈疫苗，更宣布將在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」。對此，北京於8月采取行動，阻止中國貨運列車前往立陶宛、召回中國駐立大使，並要求立陶宛駐華大使離開中國。

對此，歐洲議會目前正在准備的一份「反脅迫文書」的草案，預計將在12月出台。它將授權歐盟對經濟脅迫行為進行反擊。然而，維斯塔格沒有詳細說明布魯塞爾將采取什麼樣的措施來支持維爾紐斯。

「歐盟必須向中國的武斷行為以及試圖恐嚇與台灣理念相近的伙伴的企圖做出回應，」維斯塔格說。

（綜合報導）

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本文章由德國之聲授權提供】

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