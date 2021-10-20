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巴西參院報告：總統波索納洛應為防疫錯誤面臨謀殺指控

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
巴西參議院針對國內新冠疫情危機的調查報告指出，總統波索納洛應為其政府的錯誤而導致數十萬巴西國民死亡而遭「謀殺罪起訴」。美聯社
巴西參議院針對國內新冠疫情危機的調查報告指出，總統波索納洛應為其政府的錯誤而導致數十萬巴西國民死亡而遭「謀殺罪起訴」。美聯社

巴西參議院針對國內新冠疫情危機的調查報告指出，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）應為其政府的錯誤而導致數十萬巴西國民死亡而遭「謀殺罪起訴」。

「衛報」報導，這份長達1078頁的文件19日由巴西媒體發布，該文件要到下周才能由委員會投票表決，但仍有可能由參議員修改。文件中描述波索納洛政府的「疏忽、無能和反科學否認主義」，並造成60萬巴西國民死亡的公共衛生緊急情況。

這份報告是針對巴西疫情爆發進行的為期6個月的調查成果。報告稱，波索納洛故意延遲購買新冠疫苗的決定毫無必要地將數千名公民「送入墳墓」，並指出「情況很清楚：感染越多、死亡越多，如果沒有疫苗、死亡率會很高，事實就是如此」，最後結語更寫下「我們永遠不會忘記」。

報告中還指控波索納洛宣傳抗瘧藥羥氯奎寧（hydroxychloroquine）等無效療法，並還犯下危害人類罪、煽動犯罪和欺騙等11項罪行，但最嚴重的指控是波索納洛在巴西疫情爆發的第一年迴避疫苗製造商的報價「等於謀殺」。報告指出「儘管提供所有疫苗，但巴西政府選擇不購買它們，這一決定違背所有證明其安全性和有效性的科學研究，也違背所有政府的建議。不購買疫苗的決定缺乏任何技術或科學依據，而且不顧國際衛生機構的建議，最終讓病毒奪去成千上萬巴西人的生命」。

巴西 新冠疫苗 波索納洛

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