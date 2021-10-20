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北韓發射彈道飛彈 美指「區域威脅」持續呼籲對話

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院北韓事務特使金星容。法新社
美國國務院北韓事務特使金星容。法新社

北韓疑似發射潛射彈道飛彈（SLBM），美國國務院發言人辦公室表示，北韓事務特使金星容（Sung Kim）19日在華府與日本和韓國代表舉行三方會談；金星容譴責北韓發射彈道飛彈，呼籲北韓停止挑釁，展開對話，並重申華府對日韓盟友的承諾堅定如鐵。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，北韓違反聯合國安全理事會多項決議，且指北韓為「區域威脅」。

莎奇表示，這波飛彈發射強調了對外交和對話的迫切需求；美國依然準備好和北韓進行外交接觸，且和美國盟友夥伴密切合作，以應對當前局勢。

莎奇表示，平壤至今仍未回應「重啟戰略對話」的要求，美國的提議仍是美朝接觸「不帶先決條件、隨時隨地會晤」。

國務院表示，金星容、日本外務省亞洲大洋州局局長船越健裕（Takehiro Funakoshi）和南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）討論三國在北韓議題上的合作，詳細討論朝鮮半島當前局勢，並重申通力合作降低緊張，及推動朝鮮半島非核化的承諾。

國務院表示，金星容強調美國譴責北韓發射彈道飛彈，此舉違反聯合國安全理事會多項決議，金星容呼籲北韓停止進一步挑釁，展開持續且實質性對話。

金星容表示，美國對日韓盟友的承諾堅定如鐵，支持對多數北韓民眾實施人道援助，及解決北韓綁架外國人問題。

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