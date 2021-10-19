停戰糾紛仍在 亞塞拜然狀告亞美尼亞

打贏戰爭卻還要告人家？亞塞拜然18日到國際法院控訴亞美尼亞在納卡區進行種族清洗，他們要求亞美尼亞停止對當地亞塞拜然人的壓迫。兩國於2020年9月因納卡地區歸屬問題爆發嚴重衝突，但亞塞拜然軍隊勢如破竹，迫使亞美尼亞簽下停火協議，不過雙方至今仍有多起小衝突，納卡地區歸屬問題也未完全解決。

亞美尼亞種族清洗

根據《半島電視台》報導，位於中亞、靠近俄羅斯的亞塞拜然，由外交部副部長曼馬多夫向聯合國國際法院控告亞美尼亞，在納卡地區進行違法舖設地雷，並脅迫亞塞拜然人走進雷區，此舉已經違反國際法，且有種族清洗的疑慮。

不過《路透社》提到，此舉已引起亞美尼亞官員齊拉柯申不滿抗議，要求法院拒絕接受亞塞拜然提案，否則這會給國際社會亞塞拜然是受害者的印象，但實際上是亞塞拜然是在煽動納卡地區的種族仇恨。兩國長年以來就為了納卡地區的領土歸屬而爭論不休，在蘇聯解體後更遭到凸顯。

歷史、族群糾紛難解

兩國在2020年9月因在納卡爆發零星衝突而起紛爭，隨後迅速擴大為戰爭。但因亞塞拜然軍隊勢如破竹，6個星期就取得了納卡地區中，原阿爾察赫共和國（亞美尼亞支持）南部的領土，並控制了該國第二大城市舒沙，讓亞塞拜然、亞美尼亞和阿爾察赫共和國於11月9日達成停火協議。

此協議由俄羅斯負責調停，交戰雙方將互相交換戰俘和遺體。此外，亞美尼亞部隊將在2020年12月1日之前，從亞美尼亞控制的納卡地區撤出。俄羅斯也將派遣一支2000人的維和部隊進駐該地區，防止衝突擴大。曼馬多夫指控，至少有上百名亞塞拜然人遭殺害，但被亞美尼亞否認。

國際法院接案後，會舉行聽證會邀集雙方陳述案例與主張，來決定是否會成案。

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