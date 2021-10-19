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史上首次！日本防衛省：中俄10艘軍艦通過津輕海峽

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
日本防衛省表示，18日中國海軍與俄羅斯海軍共10艘艦艇同時穿越津輕海峽。圖為15日中俄海上聯合軍演的畫面。中新社
日本防衛省表示，18日中國海軍與俄羅斯海軍共10艘艦艇同時穿越津輕海峽。圖為15日中俄海上聯合軍演的畫面。中新社

中俄兩國上周在俄羅斯彼得大帝灣附近進行海空實戰演練，日本防衛省表示，18日中國海軍與俄羅斯海軍共10艘艦艇同時穿越本州及北海道之間的津輕海峽，由日本海向東駛往太平洋。這是日本首度發現中俄軍艦同時穿越津輕海峽。

日媒報導，津輕海峽最窄之處為19.5公里，但海峽中間的水域是公海，所以不構成問題。雖然日本法定領海寬度為12海里（22公里），但日方以法律附件方式把海峽領海寬度定為3海里（5.6公里），此舉讓二戰時的美軍船隻可以在不違反日本的「無核三原則」的情況下攜帶核武器通過，其中一項原則就是禁止將核武器引入日本領土。

日本防衛省表示，18日上午8時（台灣時間7時）許，日本海上自衛隊飛機及艦艇觀測到在北海道奧尻島西南約110公里處的日本海，中俄海軍艦艇共10艘正在航行。

穿越津輕海峽的中俄軍艦包括，中國海軍的055型驅逐艦「南昌號」、052D型驅逐艦「昆明號」、054型飛彈護衛艦「濱州號」、「柳州號」、903型綜合補給艦「東平湖號」，以及俄羅斯海軍的無畏級驅逐艦「潘捷列耶夫海軍上將號」、「特里巴特斯海軍上將號」、情報收集艦「庫里洛夫上將號」、守護級護衛艦「響亮號」、「俄聯邦英雄阿爾達爾．齊登扎波夫號」。

日本 海軍 俄羅斯

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