宏碁證實不到一周二度遭駭 強調在台客戶資料未外洩

宏碁（2353）（Acer）已證實在台灣的伺服器被駭客攻擊，是繼該公司在印度的伺服器在不到一周前遭同一駭客組織攻擊後，二度遭駭。不過宏碁強調，在台灣系統受攻擊的部分並未包含客戶資料，入侵事件也不影響公司營運。

科技新聞網站ZDNet報導，駭客組織Desorden與該網站聯繫，宣稱是這兩次攻擊行動的始作俑者，同時表示攻擊宏碁的台灣系統，是為了證明「宏碁在保護資料方面所進行的資安措施不足，是個具有漏洞伺服器的全球網絡」。

ZDNet報導引述宏碁發言人鍾興維（Steven Chung）的說法指出，該公司已偵測到在印度售後服務系統遭獨立攻擊（isolated attack），接著在台灣又遭一次攻擊，「在偵測到之後，我們立即啟動我們的安全協定並且對我們的系統執行全面掃描。我們正通知在印度所有可能受影響的客戶，至於遭攻擊的台灣系統並未包含客戶資料」。

鍾興維表示：「這起事件已回報給當地執法部門和相關當局，目前對我們的營運和業務維持沒有實質影響。」

Desorden在電郵中表示，該組織入侵宏碁在台灣的伺服器，這些伺服器儲存了員工資料和產品資訊，「我們並未竊取所有資料，只獲得他們員工的細部資料。就在入侵後，我們已告知宏碁在台灣管理層有關伺服器入侵之事，而宏碁也將受影響的伺服器下線」。

Desorden表示：「該公司在包括馬來西亞和印尼伺服器等一些其他全球網絡也有漏洞。」

Desorden並未透露他們在這次攻擊中竊取多少資料，也未回應這些入侵行動最終目標的相關問題。

從資安角度來看，宏碁已歷經艱困的一年，在3月遭遇勒贖軟體攻擊，被要求支付5,000萬美元（新台幣約14億元）天價贖金。宏碁董事長陳俊聖當時強調，「怎麼可能付錢，當然是拚了！」

Desorden上周對宏碁在印度伺服器的攻擊行動竊取了60GB的檔案。