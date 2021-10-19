快訊

一文掌握蘋果秋季發表會新品 最頂規MBP要價10萬元

周四又有東北季風報到！鋒面挾雨到周末 降雨熱區看這

宏碁證實不到一周二度遭駭 強調在台客戶資料未外洩

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
宏碁（Acer）已證實在台灣的伺服器被駭客攻擊，但強調客戶資料未外洩。路透
宏碁（Acer）已證實在台灣的伺服器被駭客攻擊，但強調客戶資料未外洩。路透

宏碁（2353）（Acer）已證實在台灣的伺服器被駭客攻擊，是繼該公司在印度的伺服器在不到一周前遭同一駭客組織攻擊後，二度遭駭。不過宏碁強調，在台灣系統受攻擊的部分並未包含客戶資料，入侵事件也不影響公司營運。

科技新聞網站ZDNet報導，駭客組織Desorden與該網站聯繫，宣稱是這兩次攻擊行動的始作俑者，同時表示攻擊宏碁的台灣系統，是為了證明「宏碁在保護資料方面所進行的資安措施不足，是個具有漏洞伺服器的全球網絡」。

ZDNet報導引述宏碁發言人鍾興維（Steven Chung）的說法指出，該公司已偵測到在印度售後服務系統遭獨立攻擊（isolated attack），接著在台灣又遭一次攻擊，「在偵測到之後，我們立即啟動我們的安全協定並且對我們的系統執行全面掃描。我們正通知在印度所有可能受影響的客戶，至於遭攻擊的台灣系統並未包含客戶資料」。

鍾興維表示：「這起事件已回報給當地執法部門和相關當局，目前對我們的營運和業務維持沒有實質影響。」

Desorden在電郵中表示，該組織入侵宏碁在台灣的伺服器，這些伺服器儲存了員工資料和產品資訊，「我們並未竊取所有資料，只獲得他們員工的細部資料。就在入侵後，我們已告知宏碁在台灣管理層有關伺服器入侵之事，而宏碁也將受影響的伺服器下線」。

Desorden表示：「該公司在包括馬來西亞和印尼伺服器等一些其他全球網絡也有漏洞。」

Desorden並未透露他們在這次攻擊中竊取多少資料，也未回應這些入侵行動最終目標的相關問題。

從資安角度來看，宏碁已歷經艱困的一年，在3月遭遇勒贖軟體攻擊，被要求支付5,000萬美元（新台幣約14億元）天價贖金。宏碁董事長陳俊聖當時強調，「怎麼可能付錢，當然是拚了！」

Desorden上周對宏碁在印度伺服器的攻擊行動竊取了60GB的檔案。

印度 駭客 資安

延伸閱讀

海外基金績效 紅不讓

14檔印度基金 淨值創高

宏碁上市櫃艦隊 大躍進

印度軍方動用大批無人機 監控邊境共軍動態

相關新聞

美裁軍大使伍德：對中國試射極音速飛彈非常擔心

美國裁軍大使伍德（Robert Wood）今天表示，中國試射極音速飛彈令美國「非常擔心」。媒體報導，中國8月試射了一枚能...

北約擴大戰略目標 納對抗中國崛起

北約將在明年峰會通過未來十年的戰略概念，秘書長史托騰柏格日前接受金融時報專訪時說，北約將大幅擴張目標範圍，將對抗中國大陸...

幸福國度的煩惱 當印度傀儡70年 不丹傾中求自保

本月10日第13輪中印邊境軍長級會談雙方不歡而散，四天後，大陸宣布與鄰國不丹簽署邊界談判備忘錄，雙方「加快兩國劃界談判、推動中不建交進程」。這項消息震撼印度，因為不丹一直被印度掌控，專家稱中國此舉是對印度的戰略牽制。

南韓提高減碳目標 拚2030前達40％

南韓總統文在寅十八日在碳中和委員會第二次全體會議宣布，將去年訂定「截至二○三○年前，相較二○一八年水準減碳百分之廿六點三...

傳北京試射極音速飛彈 美防長：關注中國武器發展

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，華府正密切關注中國先進武器系統的研發，但婉拒直接評論北京試射可攜...

義國民眾抗議職場疫苗護照 警方動用水砲驅離

義大利警方今天動用水砲和催淚瓦斯，驅離東北部港口城市的里雅斯特（Trieste）的抗議群眾。民眾為抗議政府強制推動職場疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。